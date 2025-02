Puhelimen tumma teema - säästääkö se oikeasti akkua? Tutkijat: toisinaan, todella paljon - mutta ihmiset mokaavat sen käytön itse

Tumma teema ei säästä akkua, jos näyttö ei ole OLED

on saapunut rytinällä sekä kännyköihin että tietokoneisiin viimeisten vuosien aikana. Sen käyttöä on perusteltu etenkin virransäästöllä, mutta onko tässä oikeasti perää? Tutkijat selvittivät asian.tutkijat ottivat tutkimuksen kohteeksi kuusi Androidin ladatuinta sovellusta, jotka kaikki tukevat tummaa teemaa ja pistivät asian perinpohjaiseen testiin, eri tilanteissa ja eri käyttötavoilla. Tutkimus toteutettiin vuonna 2021.Testissä testattiin Googlen Kalenteria, Google Mapsia, Google News -uutissovellusta, Googlen omaa puhelinsovellusta,Android-sovellusta sekä Googlen Laskinta. Kyseiset sovellukset ovat esiasennettuna monissa Android-puhelimissa ja niillä on miljardeja käyttäjiä ympäri maailmaa.Aivan ensimmäinen ja tärkein maininta koko asian tiimoilta on se, että tumma teema ei säästä lainkaan akkua, jos puhelimen näyttö on toteutettu jollain muulla kuin OLED-tekniikalla. Omaa puhelinta ja sen näytön tekniikkaa voi kaivaa vaikkapa puhelinten vertailuun tarkoitetusta osiostamme Tämä johtuu siitä, että OLED-näytöissä täysin mustana näkyvät näytön alueet ovat juurikin sitä: niiden kohdalla puhelimen näytössä ei ole lainkaan "valoja päällä", joten mitä enemmän mustaa aluetta on näytöllä, sitä vähemmän valaistuja pikseleitä OLED-näytössä täytyy olla päällä.Jos taas näytön tekniikka on vaikkapa LCD-tekniikka, koko näyttö on aina päällä, vaikka se olisi näennäisesti täysin musta - eli LCD-näytöllä tumma teema ei säästä akkua pätkääkään.tämä tarkoittaa sitä, että useimmissa tapauksissa tumman teeman käyttö ei säästä läppärin akkua lainkaan. Tämä johtuu siitä, että vain murto-osassa läppäreistä on tällä hetkellä OLED-näyttö ja sen sijaan läppäreiden ja pöytätietokoneiden näytöt ovat useimmiten LCD-tekniikkaan pohjautuvia - joissa tumma teema ei säästä virrankulutusta lainkaan.

Jos näytön kirkkaus on keskitasolla, vaikutus on lähes olematon

Näytön täydellä kirkkaudella tumma teema säästää virtaa todella paljon

Ihmiset pilaavat itse virransäästön

Jos puhelimen näytön kirkkautta käyttää noin 30-40% tasolla tai käytössä on puhelimen automaattinen näytön kirkkauden säätö, ei säästöä synny juuri lainkaan.Tutklimuksen mukaan akkua kuluu noin 3-9 prosenttia vähemmän tässä tapauksessa. Vaikka 9 prosenttia voi kuulostaa paljolta, vastaavan akun säästön saa aikaiseksi monella muulla tavalla vielä helpomminkin kuin vaihtamalla sovellusten teemat tummiksi.Mutta toki, eroa tässä tapauksessa jo on.Mikäli taas käytät puhelintasi siten, että näytön kirkkaus on aina täydellä teholla tai hyvin lähellä täyttä tasoa, tumman teeman vaikutus onkin jo erittäin merkittävä. Tutkijoiden mukaan näytön kirkkauden ollessa maksimissa, tumman teeman käyttösäästää virtaa hurjat 39 - 47 prosenttia.Etenkin kesällä, kirkkaassa auringonpaisteessa puhelinta käytettäessä näytön kirkkaus on tyypillisesti täydellä teholla, myös automaattisen kirkkauden säädön ollessa käytössä. Laajempi tutkimus taustoittaa tutkimuksen lähtökohtia ja metodeja selkeämmin, tutkimus on luettavissa täältä Vuonna 2025 asiaa tutkittiin tarkemmin, tällä kertaatutkimusyksikön toimesta BBC tutki asiaa ihmisten tosielämän käyttäytymisellä BBC:n omilla verkkosivuilla, joilla vierailee kymmeniä miljoonia ihmisiä kuukausittain. Tutkimuksessa havaittiin, että lähes 80 prosenttia ihmisistä "pilasi" tumman teeman tuoman virransäästön omilla toimillaan.Kun käytössä oli verkkosivuston tai mobiilisovelluksen tumma teema, 80% kuluttajista nosti käsipelillä puhelimen näytön kirkkautta suuremmaksi. Näin ollen tumman teeman tuoma virransäästö nollautui sillä, että näytöllä olevien näkyvien pisteiden kirkkautta puolestaan puristettiin selkeästi isommaksi.Eli aiempitutkimus vertasi toisiinsa vain tilannetta, jossa näytön kirkkaus olisi sama vaalealla ja tummalla teemalla - ja totesi, että tällöin tumma teema säästää merkittävästi akkua. Tuoreemmassa BBC:n tutkimuksessa taas havaittiin se, että tilanteet eivät ole vertailukelpoisia keskenään, koska vaalealla teemalla ihmiset pitävät näytön himmeämmällä ja vastaavasti nostavat näytön kirkkaammaksi tummaa teemaa käyttäessään.Sille 20% vähemmistölle, jokasäätänyt puhelimen näyttöä kirkkaammalle, kun käytössä oli sivuston tumma teema, tumma teema todella toi varsin merkittävää akun säästöä.Tietysti tummasta teemasta on myös se lisäarvo, että yöllä puhelinta selaillessa se säästää myös silmiä. Monille tämä on itsessään se tärkein syy, miksi tummaa teemaa pidetään päällä.Lisätty BBC:n tuoreen tutkimuksen tulokset mukaan artikkeliin.