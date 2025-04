Applen uutuuskännykkä myy hurjalla tahdilla - yhtiö nousi ensimmäistä kertaa ikinä alkuvuodenkin myydyimmäksi kännykkävalmistajaksi

Maailmanlaajuisissa kännykköjen myyntitilastoissa on ollut lähes järkkymätön luonnonlaki voimassa jo vuosien ajan.on maailman myydyin kännykkävalmistaja - myös kappalemäärissä - aina vuoden viimeisellä neljänneksellä, eli lokakuun alusta joulukuun loppuun. Jaon puolestaan maailman myydyin kännykkävalmistaja kaikkina muina aikoina vuodesta.Nyt tähän tuli kuitenkin muutos, sillä Apple onnistui pitämään myydyimmän kännykkämerkin aseman myös vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä, jättäen Samsungin kakkossijalle.Syynä Applen parantuneeseen kappalemääräiseen myyntiin on tietysti yhtiön uusi, joka korvasi aiemmat iPhone SE -mallit. Vaikka iPhone 16e on puhelimeksi kallis, se on kuitenkin Applen halvin kännykkämalli - ja myös uusin.

Kenties edellisen iPhone SE:n pitkä ikä oli osasyynä sille, että kuluttajat olivat valmiit ryntäämään uuden "edullisen" iPhonen ostajiksi niinkin sankoin joukoin. iPhone 16e:n edeltäjä, 3. sukupolven iPhone SE:hän julkaistiin jo maaliskuussa 2022.Vuoden takaisiin lukuihin nähden Applen kappalemääräisen myynnin markkinaosuus kasvoi 4 prosenttiyksikköä ja Samsungin puolestaan laski 5 prosenttiyksikköä edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen nähden. Takana on kasvua toki sielläkin, silläkasvatti sekin markkinaosuuttaan 5 prosenttiyksikköä vuoden takaisesesta ja Suomessa tuntemattomampinykäisi 6 prosenttiyksikön kasvun vuoden takaiseen nähden.Applen globaali markkinaosuus kappalemääräisessä myynnissä Q1/2025 oli 19%, Samsungin puolestaan 18%. Xiaomi hengittää jo parivaljakon niskaan 14% markkinaosuudellaan.