Samsungilta kestävä Galaxy XCover7 Pro - hinta 609 euroa

julkisti vaativiin työympäristöihin sopivat mobiililaitteet. Uusia laitteita ovat Galaxy XCover7 Pro -puhelin ja Galaxy Tab Active5 Pro -tabletti.Uudet Galaxy XCover7 Pro ja Galaxy Tab Active5 Pro ovat saatavilla huhtikuusta 2025 alkaen. Puhelimen suositushinta on 609 € ja tabletin 899 €.Samsungin mukaan XCover7 Pro ja Tab Active5 Pro -laitteet ovat entistä liikkuvampia ja luotettavampia, kiitos 5G-yhteyksien, päivitetyn suorittimen ja entistä suuremman muistin.

Kumpikin laite hyödyntää Snapdragon 7s Gen 3 -piiriä. 6,6-tuuman näytön omaavassa XCover7 Prossa on 6 gigatavua RAMia ja 128 gigatavua sisäistä tallennustilaa. 240 gramman painoisessa laitteessa on 50 megapikselin pääkamera ja 8 megapikselin ultralaajakulma.Akun kapasiteetti on 4350 mAh ja se on käyttäjän vaihdettavissa. Tab Active5 Prossa on 10 100 mAh:n akku, joka on suunniteltu tukemaan vaativaa työskentelyä. Tab Active5 Pro tukee myös Dual Hot-Swap -akkutoimintoa, jonka ansiosta työntekijät voivat vaihtaa akut sammuttamatta laitteita.Molemmissa laitteissa on IP68-luokituksen mukainen vesi- ja pölytiiviys. MIL-STD-810H -luokitus auttaa laitteita kestämään paremmin pudotuksia, äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, ja Corning Gorilla Glass Victus+ -näyttö Tab Active5 Prossa tuo mukanaan parannettua suojaa naarmuja ja iskuja vastaan.Laitteissa on päivitetyt stereokaiuttimet suuremmalla äänenvoimakkuudella ja selkeydellä. Laitteissa voi hyödyntää radiopuhelintoimintoa. Galaxy XCover7 Pro ja Galaxy Tab Active5 Pro parantavat kaiutintekniikkaa anti-feedback-kohinanvaimennuksella, minimoiden häiritsevät äänet, joita voi esiintyä, kun useat samaa kanavaa käyttävät laitteet ovat lähellä toisiaan.Laitteiden Android 15 -versioon perustuvassa ohjelmistossa käytetään tekoälytoimintoja, ja niistä löytyy esimerkiksi Circle to Search with Google, Object Eraser, AI Select ja Read Aloud toiminnot.Molemmat laitteet on suunniteltu joustavuutta tarvitseville ammattilaisille, ja ne tukevat Samsung DeX -tekniikkaa, jonka avulla ne voidaan liittää näyttöön tai tietokoneeseen työpöytäkokemuksen luomiseksi.