Trumpin haave Amerikassa tehdyistä iPhoneista ei toteudu - USAn iPhonet tulevat jatkossa Intiasta

on koettanut patistaasiirtämään tuotantoaan Yhdysvaltoihin jo lähes vuosikymmenen ajan.Trumpin ensimmäisen presidenttikauden aikana Apple lupasikin siirtää osan Mac-tietokoneidensa valmistuksesta Yhdysvaltoihin - mutta lupaus ei koskaan pitänyt, vaan kaikki Macit tehdään edelleen Kiinassa ja Vietnamissa.Mutta Trumpin toinen presidenttikausi on alkanut vauhdikkaammin, kun Yhdysvallat on julistanut kauppasodan koko maailmaa vastaan. Lähes hatusta kiskaistut tuontitullit iskevät eri maihin eri voimalla, mutta käytännössä kaikki maailman maat ovat osana Trumpin kauppasotaa.Erityisen kovaa peliä käydään nyt Kiinan ja Yhdysvaltain välillä: lähes kaikki Kiinasta Yhdysvaltoihin tapahtuva tuonti tullataan käsittämättömällä 145 prosentin tullitasolla. Samaan aikaan Kiina on nostanut Yhdysvaltain tuonnille omat tullinsa nekin ennennäkemättömälle 125 prosentin tasolle.Kun kauppasodan ensimmäisiä laukauksia otettiin, arvioitiin, että mm. iPhonejen hinnat voivat nousta Yhdysvalloissa tähtitieteellisen paljon . Ja tuo arvio tehtiin tilanteessa, jossa tullien tasot mm. Kiinalle olivat "vasta" noin 50% tasolla.

Sittemmin kauppasodassa on nähty käänteitä ja vaiheita lähes päivittäin. Tällä hetkellä tilanne on se, että iso osa elektroniikasta on jätetty kovimpien tullien ulkopuolelle . Mutta Trumpin hallinnon mukaan kyseessä on vain tuumaustauko, ei niinkään lopullinen päätös.Jättiyhtiöille on oikeastaan se ja sama, ovatko tullitasot 50% vai 145%. Pahinta on epävarmuus, sillä globaalit tuotantoketjut ovat äärimmäisen monimutkaisia ja niitä ei voida muuttaa usein muutaman vuodenkaan aikajänteellä. Lisäksi hinnoittelusta tulee mahdotonta, jos tullitasot vaihtelevat lähes viikottain.Applella on kuitenkin väännössä yksi etu: yhtiö on siirtänyt osan iPhonejen tuotannostaanjo aiemmin. Syynä ei tuolloin ollut todellakaan Trump, vaan se, että Intia on ylläpitänyt kohtuullisen kovia tulleja kiinalaistuotteille jo vuosien ajan. Intia ohitti hiljattain Kiinan maailman väkirikkaimpana maana, joten Apple - ja muutkin elektroniikkavalmistajat - ovat rakentaneet jättimarkkinoita varten omia tehtaitaan Intiaan.Intiassa valmistetut iPhonet ovat ilmeisesti kuitenkin napsun verran kalliimpia valmistuskustannuksiltaan kuin Kiinassa valmistetut. Tähän saakka Apple onkin myy´nyt lähes kaikki Intiassa valmistetut iPhonet suoraan Intian omille markkinoille. Eli koko muu maailma on käyttänyt Kiinassa tehtyjä iPhoneja.Nyt kuitenkin Trumpin tullien taso - ja niiden viikottainen heittely - on muuttanut tilannetta. Vaikka Intiassakin valmistetuilla tuotteilla on kovat tullit Yhdysvaltoihin, ne ovat selkeästi Kiinaa matalammalla tasolla.Apple aikookin nyt kasvattaa Intian tuotantolaitoksiaan merkittävästi.Apple aikoo päästä tilanteeseen, jossa kaikki Yhdysvalloissa myytävät iPhonet olisi valmistettu Intiassa vuoden 2026 loppuun mennessä.Vaikka kauppasota rauhoittuisikin, on Applen päätös todennäköisesti varsin fiksu. Hajauttamalla tuotantoaan kahteen maahan, se pystyy jatkossa kikkailemaan mahdollisten tulevienkin tullisotien kanssa huomattavasti paremmin.Tullithan toki maksaa loppupeleissä aina kuluttaja - ja sillä ei ole mitään merkitystä, että Apple on amerikkalainen yhtiö. Ainoastaan valmistusmaalla on merkitystä, kun tulleja rajalla lasketaan.Analyytikkojen mukaan Trumpin haave Amerikassa valmistetusta iPhonesta tuskin tulee koskaan toteutumaan. Yhdysvalloissa valmistettu iPhone tulisi maksamaan karkeasti arvioiden kolme kertaa nykyistä enemmän, eli noin 2500-6000 euroa. Lisäksi ongelmana on vaaditun tuotantoon koulutetun henkilökunnan puute - iPhonejen valmistusprosessi vaatii noin 200 000 ihmisen työpanoksen nykymuodossaan.