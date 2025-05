Kännyköiden valmistuksen lopettanut valmistaja lakkauttaa kännyköidensä päivityspalvelimet pian

Vuonna 2021 korealainen LG kertoi lopettavansa kännykkäliiketoimintansa kokonaan Tuon jälkeen yhtiö ei enää julkaissut uusia puhelinmalleja ja lakkautti vanhojenkin valmistuksen. Viimeisille malleilleen yhtiö lupasi vielä jopa kolmen vuoden ajan tietoturvapaikkauksia ja päivityksiä Mutta nuokin lupaukset on jo täytetty. Ja nyt yhtiö on kertonut lakkauttavansa Android-puhelintensa päivityspalvelimen kesäkuun 30. päivä, vuonna 2025.Tuon jälkeen puhelimiin ei voi siis enää ladata minkäänlaisia laiteohjelmiston päivityksiä. Tämä ei toki ole sinänsä ongelma, jos kännykkänsä on päivittänyt tätä ennen. Mutta jos jostain netithuutokaupasta sattuu löytämään täysin avaamattoman LG:n puhelimen kesäkuun jälkeen, sitä ei voi päivittää uudempaan käyttöjärjestelmäversioon enää lainkaan.

Viimeiseksi suureksi Android-päivitykseksi LG:n puhelimille jäi Android 12, joka jaeltiin aivan viimeisille julkaistuille LG:n malleille päivityksenä vuonna 2022.