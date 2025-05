Suunnon Run -urheilukello on suunniteltu motivoimaan kaikentasoisia juoksijoita

julkisti Run -urheilukellon, joka on suunnattu etenkin juoksijoille, ja sen luvataan tarjoavan tukea aktiiviseen elämäntyyliin ja motivoimaan kaikentasoisia juoksijoita. Suunnon mukaan urheilukello on kehitetty yhteistyössä kansainvälisten juoksuammattilaisten kanssa. Suunto Run -urheilukello tulee saataville Suunnon verkkokauppaan ja valikoiduille jälleenmyyjille 3. kesäkuuta 249 euron hintaan.Suunnon mukaan se pyrkii uutuudellaan vastaamaan maailmanlaajuisesti kasvaneeseen juoksutrendiin.

Suunto on uutuuskellon tiimoilta tehnyt yhteistyötä englantilaisen sosiologian tohtorin Neil Baxterin kanssa. Baxter on tutkinut vapaa-ajan juoksua sosiaalisena käytäntönä, ja hän selittää juoksun suosion kasvua sen kyvyllä vastata monenlaisiin inhimillisiin tarpeisiin.Tutkimuksen mukaan osa aloittaa juoksuharrastuksen saadakseen siitä terveydellisiä hyötyjä tai apua stressin lievittämiseen, toiset henkilökohtaisen saavutuksen tai luontokokemusten vuoksi.Suunnon mukaan Run toimii juoksijan henkilökohtaisena valmentajana. Ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa maraton-tila, "haamujuoksija" ja ratajuoksu, jotka auttavat käyttäjää säätämään vauhtiaan, simuloimaan kilpailua ja seuraamaan kehitystä. Kellossa on yhteensä 34 urheilutilaa, joten sillä voi seurata helposti myös muita lajeja, kuten pyöräilyä, joogaa tai voimaharjoittelua.Tarkempaa analyysia näkee Suunto-sovelluksesta, ja kello tukee muun muassa Stravaa ja TrainingPeaksia.Esille nostetaan etenkin akunkesto, joka on normaalissa käytössä jopa 12 päivää yhdellä latauksella. Paikannuksen ollessa käytössä virtaa riittää tilasta riippuen 20-40 tunniksi, joten kellon pitäisi helposti suoriutua pitkänkin juoksulenkin seuraamisesta.Kellon paino on 36 grammaa. Gorilla glassilla päällystetty AMOLED-näyttö on kooltaan 1,32 tuumaa, ja näyttöä hallitaan kosketuksella tai kolmella painikkeella, joista yksi on pyöriteltävää mallia.