Huawein Watch 5 -älykellossa on kosketusanturi, jolla mitataan sormenpäästä terveysdataa

julkisti Innovative Product Launch 2025 -tapahtumassa uusia älykelloja. Watch-sarjaan julkaistiin kahdessa koossa ( 42 mm ja 46 mm ) Watch 5 sekä Watch Fit -sarjaan Watch Fit 4 ja Watch Fit 4 Pro Watch 5:n merkittävin uudistus on nimeltään X-Tap-teknologia.X-Tap-teknologia yhdistää EKG-, PPG- ja kosketusanturit yhteen, ja uusi anturi sijaitsee kellon kyljessä. Tämä mahdollistaa terveysdatan mittaamisen sormenpäästä. Huawein mukaan uusi hajautettu anturimoduuli kerää tietoa nopeammin ja tarkemmin.

Huawei Watch 5 -kellot eri väreissä

Watch Fit 4 Pro

Sormea pidetään anturilla kolmen sekunnin ajan, ja tämän jälkeen käyttäjälle annetaan terveysraportti, joka sisältää 9 keskeistä mittaria. Näitä ovat esimerkiksi sydämen sykevaihtelu ja veren happisaturaatio.X-Tap mahdollistaa myös salamannopeat SpO2-mittaukset alle 10 sekunnissa. Sormenpään ohut iho ja tiheä verisuonitus parantavat mittaustarkkuutta.Watch 5 on saanut lisäksi Applelta ja Samsungilta tuttuja eleohjauksia, joilla voi vastata puheluihin, hallita musiikkia ja käyttää kameran etälaukaisinta koskematta lainkaan näyttöön.Eleohjaus toimii myös kolmannen osapuolen puhe- ja videopuhelusovelluksissa, mikä laajentaa käytettävyyttä arjessa.42 mm -malli on valmistettu korkealaatuisesta 904L-ruostumattomasta teräksestä, kun taas 46 mm -mallissa on käytetty iaerospace-luokan titaania, joka on 45 % kevyempi ja lähes kaksi kertaa vahvempaa kuin teräs. Kumpikin koko on saatavilla myös minimalistinen versio 316L-teräksellä.Kaikissa malleissa on pyöristetty safiirilasi.Watch 5 tukee eSIMiä eli kellon avulla voi olla yhteydessä ilman puhelinta. Akunkesto on mukautettavissa kahden tilan avulla: vakioasetuksilla käyttöaikaa on jopa 4,5 päivää (46 mm) ja 3 päivää (42 mm). Virransäästötilassa käyttöaika pitenee jopa 11 ja 7 päivään.Huawei Watch 5 on saatavilla 15. toukokuuta 2025 alkaen, alkaen suositushinnasta 449€.Huawei Watch 5 hyödyntää pyöristettyä muotoilua, mutta Watch Fit 4:ssa hyödynnetään sarjalle ominaista suorakulmaista muotoilua.Nimensä mukaisesti Watch Fit 4 on suunnattu etenkin aktiiviseen elämäntyyliin. Ulkoilmassa liikkuville Huawei Watch Fit 4 Pro vie kokemuksen vielä pidemmälle: kehittyneet terveys- ja urheilutoiminnot on yhdistetty kestävään rakenteeseen, sillä näyttöä päällystää safiirilasi ja kellossa on titaanikehys ja alumiininen runko.Näytön kirkkaus Watch Fit 4 Prossa yltää Watch 5 -kellojen tapaisesti jopa 3000 nitiin, kun Watch Fit 4:ssa kirkkaus jää 2000 nitiin.Huawei Watch Fit 4 painaa vain 27 grammaa ja on 9,5 mm ohut. Fit 4 Pro on hieman painavampi, mutta ohuempi 9,3 mm:n paksuudella.Akunkesto Fit -kelloissa yltää jopa 10 vuorokauteen. Kelloissa on muun muassa äänimuistiot, pikaviestit, kameran kaukolaukaisin ja sääsovellus, ja ne toimivat sekä Android- että iOS-laitteiden kanssa.Ulkoilun ystäville uutuus tuo mukanaan korkeusmittarilla varustetun barometrin ja seitsemän uutta urheilutilaa – mukaan lukien vaellus ja laskettelu.Uusi Sunflower -paikannusjärjestelmä tarjoaa kaksitaajuus-GPS:n ansiosta jopa 30 % tarkemman sijainnin seurannan haastavissakin ympäristöissä.Huawei Watch Fit 4 tukee offline-karttoja sekä reittien tuontia ja navigointia. Pro-malli lisää mukaan myös korkeuskäyrät, reittipisteiden navigoinnin sekä ammattimaisen polkujuoksutilan.Lisäksi tarjolla on golfkenttien karttoja, vesiurheilutila reittiseurannalla ja Fit 4 Pro tukee vapaasukellustilaa jopa 40 metrin syvyyteen asti.Fit 4 Pro -malliin on myös lisätty Huawei TruSense System. Teknologia mahdollistaa entistä nopeamman, tarkemman ja kokonaisvaltaisemman terveysdatan mittauksen. Mukana on myös EKG-mittaus suoraan kellosta.Huawei Watch Fit 4 -sarja tulee saataville maailmanlaajuisesti 15. toukokuuta 2025. Suositushinnat alkaen 169 EUR (Fit 4) ja 279 EUR (Fit 4 Pro).