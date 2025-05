Suomeen täysin uusi kännykkäoperaattori - Gigantin yllätysveto

Brittiliäisen, pörssilistatun-elektroniikkaketjun tytäryhtiön, norjalaisenomistama, Suomessa toimivahyppää kännykkäoperaattoriksi.Gigantti on hakenutteleyritystunnisteen uudelle tytäryhtiölleen,jo helmikuussa. Itse tytäryhtiö on perustettu tammikuussa 2025.Asia tuli ilmi kuitenkin vasta tänään, kun teki jutun aiheesta ja haastatteli Gigantin edustajaa asiasta.Gigantti ei ole perustamassa omaa matkapuhelinverkkoaan, vaan yhtiön Giga Mobiili -operaattoritoiminta tulee tapahtumaan ns. MVNO-muotoisena, eli se ostaa verkon käyttöoikeutta yhdeltä tai useammalta kotimaiselta operaattorilta, joilla on oma kännykkäverkkonsa Suomessa. Aiemmin mm.toimi täsmälleen samalla tavalla, kunnes norjalainenosti sen itselleen.

Iltalehden haastattelussa Gigantin toimitusjohtajavahvistaa Gigantin astumisen operaattoribisnekseen, mutta ei kerro yhtiön aikeista sen tarkempia tietoja. Myöskään sitä, minkä operaattorin verkossa Giga Mobiili aikoo toimia, ei paljasteta vielä.Aikataulukin on vielä auki ja Gigantti kertoo ottavansa vasta ensimmäisiä askeleita palveluiden ja tuotteiden suunnittelussa.