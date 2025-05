HONOR 400 -puhelimessa on panostettu tekoälykuvaamiseen - hinta 549 euroa

on tuonut Suomessa myyntiin Honor 400 -puhelimensa. Laite tuotiin Suomessa jo saataville, vaikkakin sitä esitellään laajemmin 22.5.HONOR 400 on saatavilla kahdessa värissä, jotka ovat Musta (Midnight Black) ja Samppanja (Desert Gold). Puhelimen myynti alkoi Suomessa 19.5.2025 Honorin jälleenmyyjäkanavissa suositushintaan 549 euroa.Aiemmin Suomessa on tuotu myyntiin Honor 400 Lite, jonka hinta on 299 euroa

"HONOR 400 on luotu tuomaan tekoälykuvauksen ominaisuudet saataville osaksi kaikkien arkipäiväistä käyttöä", kertoo HONORin toimitusjohtaja James Li. "Käyttäjät voivat nauttia lippulaivamallien tasoisista tekoälyominaisuuksista edullisemmalla hinnalla sekä upouudesta luovuutta ruokkivasta tekoälykuvauskokemuksesta, johon kuuluu ultraselkeä AI-valokuvaus sekä joukko edistyneitä tekoälyä hyödyntäviä kuvanmuokkaustyökaluja".

Honor 400 -mallissa on Honorin tiedotteen mukaan panostettu vahvasti valokuvaamiseen ja etenkin sellaiseen, joka hyödyntää tekoälyä.Honorin mukaan 200 megapikselin ultraselkeä tekoälykamera sekä tekoälykuvanmuokkaus nostavat älypuhelinten valokuvauskokemuksen uudelle tasolle.





200 megapikselin pääkamerassa on 1/1,4-tuumainen kenno, f/1,9-aukko sekä OIS + EIS kaksoisvakautus. Kuvauskokemusta täydentävät 12 megapikselin 122° leveä laajakulmakamera sekä 50 megapikselin f/2,0-aukolla ja Honorin muotokuva-algoritmilla varusteltu muotokuvakamera.







Tekoälyä on viljelty runsaasti kuvausohjelmistoon sekä jälkikäsittelyyn.



Muotokuvissa tekoäly takaa, että jokainen otettu muotokuva pysyy terävänä ja yksityiskohtaisena jopa taltioidessa liikettä päiväsaikaan kadulla kävellessä.



Tekoälykäyttöinen Film Simulation -tila analysoi valaistusta ja kuvauskohteen yksityiskohtia älykkäästi ja luo näin kunkin kuvaushetken tunnelmaan sopivia häikäisevän elokuvamaisia efektejä.



Honor 400 esittelee myös AI Editing -tekoälymuokkauksen. Mallisto sisältää ensimmäisenä Google Cloudin AI Image to Video -ominaisuuden, jonka avulla käyttäjät voivat testata mahdollisuuksia muuntaa kuvaa videoksi.



HD Moving Photo -ominaisuus taltioi kuvaushetkestä ratkaisevat kolme sekuntia, jonka käyttäjät voivat vaivatta jakaa tai editoida videopätkiksi sosiaalisen median käyttöön.







Honor 400 tarjoaa kuvanmuokkaukseen ja otoksien siistimiseen lisäksi joukon älykkäitä ominaisuuksia, kuten AI Eraser -pyyhekumin, ja ohikulkijoiden poistamiseen erikoistuneen pyyhekumin, AI Outpainting -kuvanmuokkausominaisuuden sekä AI Remove Reflection -heijastuksenpoistajan.



Laitteen muihin ominaisuuksiin lukeutuvat 300 mAh:n pii-hiili-akku 66 watin latauksella, Snapdragon 7 Gen 3 -mobiilialusta, jopa 512 Gt:n tallennustila, IP65-luokitus sekä 5000 nitin kirkkaudella varustettu näyttö.



Honor myös panostaa pitkäkäyttöisyyteen, sillä puhelimella on kaikkien vuonna 2025 julkaistujen Honor-laitteiden mukaisesti kuuden vuoden päivitystuki Android-versioille ja tietoturvapäivityksiin.







Android 15 -käyttöjärjestelmän päällä toimii MagicOS 9.0. Tähän on niin ikään lisätty runsaasti tekoälyä. MagicOS 9.0 sisältää ominaisuuksia, kuten Google Gemini -tuen, Magic Portal- ja Magic Capsule -ominaisuudet sekä tekoälyn avustaman kääntämisen, nauhoituksen, muistiinpanojen ottamisen, tiivistämisen, muotoilun, kirjoitusavun ja tekstittämisen.







HONOR 400 on myös integroinut laitteeseen AI Deepfake Detection -tunnistusteknologian, joka turvaa käyttäjiä mahdollisia deepfake-huijauksia vastaan ja takaa turvallisen verkkoselaamisen.