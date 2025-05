Näin vaihdat hakukoneen Android -puhelimessa

Androidin oletushakukoneen vaihto

on vahvastinäpeissä pitämä käyttöjärjestelmä, jonka yksi tärkeimmistä tehtävistä on syöttää Googlelle tietoa käyttäjistään ja toimia myös alustana, joka syöttää valtavat määrät liikennettä Googlen hakukoneelle.Liuta oikeusjuttuja ja vuosien saatossa muuttunut Euroopan Unionin lainsäädäntö ovat kuitenkin yhdessä pakottaneet Googlea muuttamaan käytäntöjään - ja nykyisin Androidin hakukoneen voi vapaasti vaihtaa joksikin toiseksi.Etenkin Googlen keväällä 2025 tekemä muutos, jossa hakukoneeseen tuotiin Suomessakin käyttöön tekoälyvastaukset , on innostanut monia pohtimaan hakukoneen vaihtoa johonkin toiseen.Oppaassa kuvataan tyypillinen lähtötilanne, jossa kännykässä on käytössä Googlen omistama-selain ja lisäksi puhelimen kotinäytöllä on näkyvissä Googlen hakupalkki. Ohjeiden avulla vaihdetaan molemmat käyttämään vaihtoehtoista hakukonetta.Esimerkissämme käytämme eurooppalaista, yksityisyyttä kunnioittavaa-hakukonetta, mutta samat ohjeet toimivat sellaisenaan myös muillekin hakukoneille. Qwantin lisäksi suosittelemme myös yksityisyyttä ykkösasianaan pitävää-hakukonetta. Näistä molemmat antavat suomenkielisiä hakutuloksia, mutta Qwantin käyttöliittymä on toistaiseksi tarjolla vain englanniksi - DuckDuckGon valikot ja käyttöliittymä toimivat myös suomeksi.Tärkein muutos on Androidin oletushakukoneen vaihtaminen. Kyseisen asetuksen sijainti on piilotettu Androidissa ärsyttävän hyvin, sillä hakukonetta ei voi vaihtaa puhelimen asetuksista, josta sen olettaisi löytävänsä.Sen sijaanAvataan ensin Chrome.Seuraavaksi napauta Chromen oikeasta yläkulmastalöytyvää kolmen pisteen valikkopainiketta.Esiin aukeaa Chromen valikko. Kelaa valikkoa hieman alaspäin ja valitse kohtaEsiin aukeavista asetuksista, klikkaa kohtaaListalla pitäisi nyt näkyä liuta suosittuja hakukoneita, joiden joukossa ovat molemmat suosittelemamme hakukoneet - eli Qwant ja DuckDuckGo. Valitse haluamasi hakukone listasta.Nyt voit sulkea asetusvalikon oikeasta yläkulmasta ja jatkaa selaimen käyttöä tavalliseen tapaan. Chromen osoitepalkista tehtävät haut ohjautuvat nyt kaikki valitsemaasi hakukoneeseen.

Kotinäytöllä näkyvän hakupalkin vaihtaminen

Kaikissa Android-puhelimissa on oletuksena kotinäytölle asennettuna Googlen oma hakupalkki. Senkin voi vaihtaa, mutta myös sen vaihtaminen vaatii hieman työtä. Kyseinen hakupalkki on oikeasti Androidin ns. pienoisohjelma eliAlla vaihdamme Googlen hakupalkin Qwantin vastaavaan hakupalkkiin - mutta jälleen kerran, ohjeet toimivat sellaisenaan myös muihinkin hakukoneisiin, elitaivaihtaminen toimii täsmälleen samalla tavalla.Aloitetaan..Koska kyseessä on pienoisohjelma, se tarkoittaa myös sitä, että Androidiin pitää asentaa kyseinen ohjelma ensin. Avaa siis ensimmäiseksi Google Play -sovelluskauppa ja käytä kaupan hakutoimintoa etsiäksesi haluamasi hakukoneen sovelluksen. Voit myös asentaa hakusovelluksen suoraan näistä linkeistä: DuckDuckGo Androidille Kun olet asentanut sovelluksen, poistetaan ensin Googlen hakupalkki.Mene kotinäytölle, jossa Googlen hakupalkki näkyy.Paina sitä sormella pitkään, päästämättä välillä irti. Esiin aukeaa valinta. Napauta valintaa ja pienoissovellus poistuu näytöltä.Seuraavaksi paina pitkään sormella kotinäytön tyhjää kohtaa, jossa Googlen hakupalkki aiemmin sijaitsi. Alareunaan aukeaa valikko, jossa yksi vaihtoehdoista on. Napauta sitä.Nyt etsi esiin aukeavasta listasta haluamasi hakukone. "Tartu" siihen sormella ja pidä sormesi sen päällä.Nyt voit ikäänkuin raahata sovelluksen haluamallesi paikalle kotinäytöllä ja päästää sormen irti, kun sopiva kohta on löytynyt.Tämän jälkeen napauta sormella mihin tahansa tyhjään kohtaan kotinäytöllä ja hakukoneen pienoissovellus asettuu paikoilleen.Ja siinäpä se.Mikäli pienoissovelluksen asentaminen vaikutti hankalalta, artikkelin alareunassa on vielä video, jossa asennetaan HIGH.FI -uutiswidgetti Androidin näytölle - hakukoneen widgetin asentaminen toimii täsmälleen samalla tavalla.