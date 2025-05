Elisa tekee muutoksen puhelinliittymiin - Jatkossa vakiona mobiilivarmenne, haittasivujen esto ja tietovuotojen seuranta

Operaattoritekee muutoksen kuluttajien puhelinliittymiin. Jatkossa puhelinliittymiin kuuluu vakiona turvallisen tunnistautumisen palvelu mobiilivarmenne, haittasivujen esto, joka suojaa netinkäyttöä kännykällä, sekä tietovuotojen seuranta.Puhelinliittymät Liittymäturvalla tulevat myyntiin 25.5. Muutos tehdään myös nykyisiin liittymiin vaiheittain. Muutoksesta tiedotetaan asiakkaita, kun se oman liittymän kohdalla tulee ajankohtaiseksi. Nykyisen asiakkaan tulee itse ottaa palvelut käyttöön.

"Olemme päättäneet tuoda suomalaisten puhelinliittymien tietoturvan nykyaikaisten digiuhkien vaatimalle tasolle. Liittymiin tulevien turvaominaisuuksien avulla jokainen voi suojata puhelimen netinkäyttöä, rahojaan ja henkilökohtaisia tietojaan paremmin", kertoo Elisan kuluttajien yhteyksistä vastaava johtaja Antti Ihanainen.

Aiemmin mobiilivarmenne on maksanut erillisen kuukausimaksun. Myös DNA:lla palvelu on ollut erillisen kuukausimaksun takana, kun taas Telialla se on kuulunut liittymiin.Elisan muutokset toki nostavat liittymien hintaa 2-3 eurolla kuukaudessa.





Tietoturvaominaisuudet lyhyesti Elisan mukaan: