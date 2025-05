OnePlus korvaa Alert Slider -tilakytkimen painikkeella, joka aktivoi tekoälytoiminnon tietojen tallentamiseen

Teknologiabrändion kertonut tietoja personoituun tekoälyyn keskittyvästä tulevaisuudesta. OnePlussan tekoäly on saanut nimeksi OnePlus AI.Tekoälyyn liittyen OnePlus korvaa Alert Slider -painikkeen tulevissa laitteissa Plus Key -painikkeella.Painike debytoi tulevassa OnePlus 13s -puhelimessa Aasiassa, ja sen on tarkoitus tulla käyttöön kaikissa tänä vuonna julkaistavissa OnePlus-älypuhelimissa.

Plus Key on ohjelmoitavissa erilaisiin toimintoihin, kuten esimerkiksi ääniprofiilien vaihtamiseen, kameran käynnistämiseen, tekstin käännökseen tai tallennuksen aloittamiseen.Painikkeella voi myös avata uuden AI Plus Mind -ominaisuuden, joka tallentaa kuvakaappauksia erilliseen Mind Space -tilaan. Tilassa tekoäly tunnistaa kuvista keskeiset tiedot, kuten esimerkiksi aikataulut ja lisää ne suoraan käyttäjän kalenteriin.AI Plus Mindiin integroitu tekoälyhaku tukee myös luonnollisen kielen hakukyselyitä tallennetusta sisällöstä. Myöhemmin tänä vuonna AI Plus Mind pystyy myös luokittelemaan ja järjestelemään tallennetun sisällön automaattisesti.AI Plus Mind debytoi ensin OnePlus 13s -puhelimessa ja tulee saataville muihin OnePlus 13 -sarjan laitteisiin tulevan ohjelmistopäivityksen kautta.Käyttöönottosuunnitelmia muille laitteille on tulossa hieman myöhemmin, OnePlus kertoo.OnePlussan tekoälyyn liittyy useita ominaisuuksia, kuten käännökset, yhteenvetojen tekeminen puheluista tai muista keskustelusovelluksista sekä kuvaamiseen liittyen älykkäät rajaukset usealla eri tavalla ja suljettujen silmien korjaus ryhmäkuvissa.