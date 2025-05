Motorolalta kolme moto g-sarjan laitetta edullisempaan hintaluokkaan - IP68- ja IP69-luokitukset ja runsaasti akkua

julkisti kolme moto g- sarjan älypuhelinta: moto g86 power 5G moto g86 5G ja moto g56 5G Nämä laitteet sijoittuvat edullisempaan hintaluokkaan, sillä moto g56 5g, moto g86 5g ja moto g86 power 5g tulevat saataville kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa suositushintoihin 249 €, 319 € ja 369 €.Laitteet erottuvat tässä hintaluokassa etenkin kestävyydellä. Kaikki laitteet ovat IP68- ja IP69-luokiteltuja eli ne kestävät erittäin hyvin pölyä ja vettä. Lisäksi laitteet täyttävät myös tiukat sotilasstandardit (MIL-STD-810H).

Moto g86 power 5G ja Moto g86 5G on varustettu Corning Gorilla Glass 7i -lasilla. Moto g86 powerissa on 6,67 tuuman Super HD, pOLED -näyttö ja moto g86 5G:ssä 6,7 tuuman Super HD -näyttö.Molemmissa laitteissa on 50 megapikselin pääkamera, joka toimii Sony LYTIA 600 -kennon avulla. Lisäksi laitteissa on 32 megapikselin etukamera, ultralaajakulmaobjektiivi ja makrokamera.Näissä laitteissa on myös MediaTek Dimensity 7300 -prosessori, jopa 8 Gt RAM-muistia ja jopa 512 Gt tallennustilaa.Ne eroavat toisistaan akun osalta. Moto g86 power 5G -mallissa on Motorolan tähän mennessä suurin akku, 6720 mAh, joka tarjoaa jopa 53 tuntia käyttöaikaa. Moto g86 5G -mallissa on 5200 mAh:n akku, joka kestää yhdellä latauksella jopa 41 tuntia.Molemmat mallit tukevat 30 W:n TurboPower-latausta.Joukon kolmas malli eli Moto g56 5G sisältää 6,72 tuuman Full HD+ -näytön, 50 megapikselin pääkameran, joka käyttää Sony LYTIA 600 -kennoa, ultralaajakulman, 32 megapikselin etukameran, 5200 mAh:n akun 30 watin latauksella, MediaTek Dimensity 7060 (6 nm) -prosessorin ja 256 gigatavua tallennustilaa.Laitteet hyödyntävät Android 15 -käyttöjärjestelmää. Motorola lupaa laitteille kaksi suurempaa päivitystä ja neljän vuoden ajan tietoturvapäivityksiä.