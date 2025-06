Samsungin One UI 8 Watch -käyttöliittymä keskittyy unen ja juoksun parantamiseen

esittelee pian uudet Galaxy Watch -älykellot , mutta tätä ennen yhtiö on jo antanut esimakua tulevasta One UI 8 Watch -käyttöliittymästä, joka julkaistaan myöhemmin tässä kuussa.Jo nykyisellään käyttöliittymästä löytyy uneen ja juoksuun keskittyviä ominaisuuksia, mutta tulevassa versiossa näitä viedään entistä pidemmälle.

Uneen liittyen One UI 8 Watch sisältää Bedtime Guidancen eli toiminnon nukkumaanmenoajan opastukseen.Samsungin mukaan toiminto ehdottaa optimaalista nukkumaanmenoaikaa käyttäjän elämäntapojen ja nukkumistottumusten perusteella sekä lähettää muistutuksia, jotka auttavat käyttäjää noudattamaan aikataulua.Ominaisuus arvioi käyttäjän unen tarpeen ja vuorokausirytmin analysoimalla tämän kolmen edeltävän päivän unirytmiä ja laskee nukkumaanmenoajan, joka maksimoi vireystilan seuraavana päivänä.Samsungin mukaan tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen niille, jotka yrittävät optimoida unensa epäsäännöllisten nukkumaanmenoaikojen jälkeen.Unen aikana kello osaa myös mitata verisuoniston kuormitusta ja sen stressiä. Samsungin mukaan unen aikana verisuoniston kuormituksen tulisi vähentyä. Liialliset vaihtelut voivat kuitenkin vaikuttaa kielteisesti sydän- ja verisuoniterveyteen.Käyttämällä Galaxy Watch -kelloa nukkuessaan käyttäjät voivat saada tietoa verisuoniston kuormituksesta ja siihen kohdistuvasta rasituksesta. Kuormituksen seurannalla kello ja ohjelmisto pystyvät antamaan opastusta terveellisempään elämäntapaan.Juoksuun puolestaan lisätään Running Coach -toiminto, joka on suunniteltu auttamaan juoksijoita suorittamaan maratoneja turvallisesti optimoidun intensiteetin ja vammoja ehkäisevän harjoittelun avulla. Samsungin mukaan tämä sopii erinomaisesti aloittelijoille.Toiminto analysoi juoksijan tason asteikolla 1 - 10 suorituskyvyn perusteella. Toimintoa varten käyttäjän tulee juosta 12 minuutin ajan.Lopputuloksena käyttäjä saa yksityiskohtaisen harjoittelusuunnitelman, joka auttaa suorittamaan viiden ja kymmenen kilometrin juoksut sekä puolimaratonin tai täyden maratonin oman tason mukaan. Harjoittelujakson loppuun suorittamalla käyttäjä voi nousta seuraavalle tasolle ja avata lisää juoksuhaasteita.Juoksun aikana Running Coach myös antaa motivaatiota ja reaaliaikaista opastusta.