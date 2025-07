Jack Dorseyn uusin projekti: WhatsAppin kaltainen viestisovellus, joka ei käytä lainkaan internet-yhteyttä

Twitterin yksi perustajista,, ei lepää laakereillaan, bvaan mies tuntuu hääräävän jatkuvasti jonkin uuden projektin parissa.Tuorein projekti kantaa nimeä. Kyseessä on päällisin puolin hyvin tavanomaiselta näyttävä pikaviestisovellus, mutta siinä on yksi erikoisuus: se ei käytä lainkaan nettiyhteyttä.Lisäksi sovellus ei vaadi lainkaan rekisteröitymistä ja välittää viestit salattuna päästä päähänbitchat käyttää nettiyhteyksien sijaan Bluetooth-yhteyksiä ja ennenkaikkea BLE-yhteyksiä, joiden avulla Bluetooth-laitteista rakennetaan eräänlainen silta, jossa lähistöllä olevat laitteet välittävät viestiä eteenpäin, kunnes se saapuu vastaanottajan puhelimeen.Bluetoothiin pohjautuvan ns.logiikkaa avannee parhaiten se, kun ajattelee-tuotteita. Nekin ovat hajautettuja Bluetooth-laitteita, joita kaikki Applen puhelimet "haistelevat" ja välittävät tiedon löytämistään Airtageista eteenpäin.

Dorseyn bitchatissa viesti lähtee lähettäjän puhelimesta eteenpäin ja välittyy kaikkiin kantaman sisällä oleviin muihin bitchatttia käyttäviin kännyköihin. Ne taas välittävät viestiä eteenpäin oman kantamansa sisällä, kunnes viesti lopulta saapuu tarkoitetulle vastaanottajalleen.Dorsey julkisti projektinsa sunnuntaina Twitter-viestissään , jossa mies kertoi bitchatin syntyneen "viikonloppuprojektina".Aivan uniikki ajatus Dorseyn sovellus ei ole, sillä mm. Bridgefy-sovellus käyttää pitkälti samaa toimintalogiikkaa.Bridgefyta on käytetty viime vuosina mm. Hong Kongin demokratiaa vaativien mielenosoitusten organisoinnissa. Alunperin se on tarkoitettu suurten konserttien aikaiseen viestintään, jolloin nettiyhteydet ovat usein tukossaDorseyn sovellus julkaistiin jo kokeiluversiona Applen sovelluskaupassa, mutta 10000 kokeilijan katto tuli vastaan lähes välittömästi - eli bitchatin kokeilijaksi ei tällä hetkellä pysty edes hakemaan.Bitchat on kuitenkin julkaistu avoimena lähdekoodina ja löytyy GitHubista