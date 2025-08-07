Uusi iOS lähestyy - näiden iPhone-mallien tuki päättyy samalla

Kyseiset puhelimet siis aloittavat samalla hitaan marssinsa kohti SER-laatikkoa, sillä ajan kanssa sovellukset alkavat vaatimaan uudemman iOS:n käyttöä. Tuen parista tippuneille malleille uutta iOS:aa ei voi mitenkään kikkailemallakaan asentaa.
iOS 26 ei tule enää saapumaan näille malleille:
- iPhone XR
- iPhone XS
- iPhone XS Max
Kaikki kolme mallia julkaistiin vuonna 2018, eli ne saivat viimeisen suuren käyttöjärjestelmäpäivityksensä kuusi vuotta julkaisunsa jälkeen, vuonna 2024.
Vastaavasti kaikki iPhonen "numeromallit" iPhone 11:sta alkaen ovat edelleen tuen piirissä. Samoin iPhone SE:n toisen (julkaistiin 2020) ja kolmannen sukupolven (julkaistiin 2022) versiot saavat nekin iOS 26 -päivityksen.
iOS 26 tullaan virallisesti julkaisemaan ladattavaksi todennäköisesti syyskuun puolivälissä, hieman sen jälkeen, kun tulevat iPhone 17 -mallit saapuvat myyntiin.
Uusi iOS 26 esiteltiin kesäkuussa ja sen kenties eniten palstatilaa saanut uudistus liittyy ns. Liquid Glass -ulkoasuun, joka uudistaa iPhonen käyttöjärjestelmän ulkonäön läpikotaisin.
