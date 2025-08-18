IS: Suomalaiset operaattorit sitovat asiakkaita nyt uudella kikalla - kylkiäinen, jota ei voi palauttaa

Suomessahan on muusta maailmasta poiketen hyvin helppoa vaihtaa asiakkuutta operaattorilta toiselle, sillä meillä vuotta pidempiin kännykkäliittymän sopimuksiin kytkeminen on laitonta.
Mutta etämyyntinä (puhelimitse tai verkossa) tehty kännykkäliittymän sopimus on kuitenkin purettavissa 14 vuorokauden ajan, vaikka olisit ottanut liittymän jo käyttöön.
Tähän rakoon osuvat operaattoreiden nykyisin laajasti tarjoamat kylkiäiset ja nimenomaan nappikuulokkeet. Nappiuulokkeet katsotaan hygieniatuotteiksi, eli niitä ei voi palauttaa liikkeeseen, jos pakkaus on avattu. Sama sääntö koskee kaikkia nappikuulokkeita, olipa ne ostettu sitten verkkokaupasta, kivijalkaliikkeestä - tai saatu liittymän kylkiäisenä.
Jos kuluttaja on tilannut liittymän, ottanut sen käyttöön, saanut samalla itselleen kylkiäisenä nappikuulokkeet ja kokeillut niitäkin, syntyy ongelma. Jos kännykkäliittymä ei vaikutakaan hyvältä ja haluat perua sopimuksen, joudut lunastamaan kuulokkeet operaattorin oman verkkokaupan myyntihinnalla. Jos taas tuotetta ei ole avannut pakkauksesta lainkaan, sen voi palauttaa sellaisenaan liittymätilauksen peruutuksen yhteydessä.
Ilta-Sanomien mukaan operaattorit kertovat valinneensa kuulokkeet kylkiäistuotteeksi siksi, että niitä käytetään niin paljon kännyköiden kanssa. Operaattoreista Elisa ja Telia tarjoavat kuulokkeita kylkäisinä kännykkäliittymän yhteyteen, DNA puolestaan tarjoaa ostoetukuponkia omaan verkkokauppaansa.
Kun määräaikainen liittymäsopimus on ollut käytössä yli 14 vuorokauden ajan, ei sitä voi peruuttaa muutenkaan, jolloin kyseinen kylkiäistuotteen "ongelmakin" tavallaan poistuu itsestään.
Mutta jos olet vaihtamassa liittymää ja tilaat sen muualta kuin kivijalkaliikkeestä, kannattaa mahdollinen kylkiäisenä saatu tuote pitää avaamattomana pakkauksessaan kahden viikon ajan, eli lain mukaisen peruutusturvasi ajan.
