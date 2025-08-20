Google julkaisi uudet Pixel 10 -mallinsa - tällaisia ne ovat ja näin paljon ne maksavat Suomessa

Malleja julkistettiin viime vuoden tapaan neljä erilaista.
"Tavallinen" malli eli Google Pixel 10 on 6,3 tuuman näytöllä varustettu puhelin, josta löytyy kolme takakameraa, IP68-tasoinen suojaus pölyä ja vettä vastaan, 4970 milliampeeritunnin akku ja langaton lataus.
Tallennustilan vaihtoehdot perus-Pixelille ovat 128, 256 ja 512 gigatavua. Käyttömuistia (RAM) molemmissa versioissa on 12 gigatavua.
Suomessa Google Pixel 10 tuli jo myyntiin parille jälleenmyyjälle ja se maksaa 128 gigatavun tallennustilalla 949 euroa.
Toinen julkaistuista malleista on perusmallin kanssa hyvin identtisen oloinen Google Pixel 10 Pro.
Pro-mallin tärkeimmät erot perusmalliin nähden liittyvät kameroihin, jotka ovat Pro-mallissa tarkemmat ja todennäköisesti myös laadultaan hieman paremmat. Lisäksi Pixel 10 Prosta löytyy pikkusisartaan enemmän käyttömuistia - 16 gigatavun verran.
Pixel 10 Pron tallennustilavaihtoehtoja onkin hurjat neljä: 128, 256, 512 ja 1024 gigatavua. Pixel 10 Pro maksaa kotimaisessa verkkokaupassa julkaisuhetkellä halvimmillaan 1159 euroa.
Rivistön täydentää Google 10 Pro XL, joka on käytännössä Pro-malli, mutta isommassa fyysisessä koossa.
Pixel 10 Pro XL:n näyttö onkin reippaasti pienempiä malleja isompi: 6,8 tuumaa. Kameroiltaan se on identtinen pienemmän Pro-mallin kanssa, mutta latausnopeus sekä langattomana että langallisena on vauhdikkaampaa XL-mallissa kuin Pro-mallissa.
XL-mallin tallennustilan vaihtoehdot ovat 256, 512 ja 1024 gigatavua. Käyttömuistia siinäkin on 16 gigatavua, kuten pienemmässäkin Pro-mallissa. Halvimmillaan Pixel 10 Pro XL maksaa julkaisuhetkellä suomalaisessa verkkokaupassa 1359 euroa.
Rivistön täydentää Googlen taittuvalla näytöllä varustettu Google Pixel 10 Pro Fold.
Aivan yhtä ohueksi Google ei ole omaa taittuvaa puhelintaan saanut viilattua kuin vaikkapa Samsung ja Honor omansa, sillä taittuva Pixel 10 on suljettuna edelleen yli sentin paksuinen, tarkalleen ottaen 10,8 mm.
Pixel 10 Pro Foldin ulkonäyttö on 6,4 tuumainen ja sisäpuolen avautuva näyttö on 8 tuuman kokoinen. Tallennustilan vaihtoehtoina Foldille tarjotaan 256, 512 ja 1024 gigatavun versioita. Käyttömuistia kaikissa malleissa on 16 gigatavua.
Takakameroiden osalta Fold vastaa kutakuinkin "perus" Pixel 10:iä.
Kaikki neljä mallia julkaistiin suoraan uusimmalla Android 16 -käyttöjärjestelmäversiolla - ja tarkalleen ottaen Android 16 QPR2:lla, joka tuo käyttöjärjestelmän sisäisten uudistusten käyttöön lisäksi myös uuden Androidin Material 3 Expressive -ulkoasun.
Pixel 10 Pro Fold avattuna
Päivityksiä kaikki neljä puhelinta tulevat saamaan seitsemän, eli jokainen puhelimista tulee saamaan viimeisenä suurena Android-päivityksenään vuonna 2032 julkaistavan Android 23 -käyttöjärjestelmän.
