Googlelta yllätys: Ilmainen salasanojen hallintasovellus - ladattavissa jo nyt

Androidissa on jo pitkään ollut sisäänrakennettuna salasanojen hallintaan tarkoitetut mekanismit, mutta salsanojen hallinta itsessään on ollut hieman haastavaa ja se on pitänyt tehdä käytännössä erillisen Googlen sivun kautta. Lisäksi samat salasanat ovat olleet käytettävissä myös Googlen omistaman Chromen kautta.
Mutta uusi, Google Salasanat (englanniksi Google Password Manager) vaikuttaa nopean perehtymisen perusteella hyvinkin yksinkertaiselta ja selkeältä työkalult salasanojen keskitettyyn hallintaan.
Sovellus on ilmainen ja sitä käytetään oman Google-tilin kautta.
Sovelluksen voi ladata Googlen Play-kaupasta:
Google Salasanat (Androidille)
Sovellus tukee myös vientiä ja tuontia, eli sinne voi tuoda salasanat jostain toisesta salasanojen hallintasovelluksesta - tai päinvastoin, siirtää kaikki salasanansa Googlen sovelluksesta vaikkapa Bitwardeniin.
