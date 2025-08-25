Elisan liittymällä voi nyt kokonaan estää ulkomailta tulevat puhelut

Janne Yli-Korhonen

Elisa kehitti vuonna 2021 ratkaisun, joka estää numerohuijaukset eli suomalaisen numeron väärentämisen ja käyttämisen huijauspuheluissa. Vuonna 2023 muutkin teleoperaattorit ottivat kyseisen tekniikan käyttöön Traficomin velvoitteen myötä.

Kyseinen ratkaisu auttoi vähentämään operaattoreiden asiakkaille saapuvien huijauspuheluiden määrää, sillä operaattorit pystyivät helpommin ja tehokkaammin estämään puhelut.



Huijareiden toiminta on kuitenkin ammattimaistunut vuosien aikana ja ulkomailta löytyy kokonaisia keskuksia, jotka ovat erikoistuneet huijauspuheluiden soittamiseen. Traficomin mukaan ulkomaiset huijauspuhelut ovat kasvussa, ja pahimmillaan niitä voi saapua jopa useita minuutissa.

"Huijarit kehittävät toimintaansa jatkuvasti, joten koemme tärkeäksi parantaa asiakkaidemme turvallisuutta ja kehittää uusia ratkaisuja niitä vastaan. Tällä hetkellä tyypillisiä puheluhuijauksia ovat pankkitunnusten kalastelu ja turvatilihuijaukset, joissa pyritään saamaan vastaaja siirtämään itse rahaa huijarin tilille", kertoo Elisalla kuluttajien digitaalisen turvallisuuden palveluista vastaava johtaja Eetu Prieur.



Ulkomailta saapuu siis edelleen huijauspuheluita, mutta nyt Elisa on tuonut tarjolle järeämmän ratkaisun niistä eroon pääsemiseksi.



Elisan liittymällä nimittäin voi nyt estää kokonaan ulkomailta tulevat puhelut. Ulkomaisista numeroista tulevien puheluiden eston avulla liittymän omistaja voi halutessaan estää kaikki ulkomaan suuntanumeroista saapuvat puhelut.

"Palvelu sopii erityisesti lapsille, ikäihmisille sekä niille, jotka eivät lähtökohtaisesti odota puheluita ulkomailta. Sen avulla voi varmistaa, että ulkomailta saapuviin huijauspuheluihin ei tule vahingossakaan vastattua", kertoo Prieur.



Ulkomaisista numeroista tulevien puheluiden esto on saatavilla kaikkiin Elisan Liittymäturva-liittymiin. Palvelun voi itse käydä laittamassa päälle OmaElisasta.



Hiljattain Telia lisäsi liittymiinsä suojauksen, joka laittaa huijarit maksamaan soitoista Suomeen.



