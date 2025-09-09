Apple iPhone 17 Air - tällainen on kaikkien aikojen ohuin iPhone, ei enää SIM-paikkaa

Petteri Pyyny

Apple iPhone 17 Air - tällainen on kaikkien aikojen ohuin iPhone, ei enää SIM-paikkaa
Apple julkisti syyskuun 2025 suuressa julkaisutapahtumassaan yhtiön kaikkien aikojen ohuimman iPhone-mallin.

Apple iPhone 17 Air on ohuempi kuin yksikään aiemmista yhtiön kännyköistä. Mutta yhtiö on ollut selkeästi huolissaan siitä, pelkäävätkö kuluttajat puhelimen taittumista tai hajoamista.

Uutuus on suojattu sekä etu- että takaosastaan uudella Ceramic Shield 2 -suojalasilla. Lisäksi rungon materiaalina on käytetty titaania. Applen mukaan iPhone 17 Air onkin kestävämpi kuin yksikään muu iPhone - väite, joka on selkeästi tarkoitettu vakuuttamaan puhelimen siroutta pelkäävät asiakkaat.

Puhelin käyttää Applen omaa A19 Pro -järjestelmäpiiriä, joka on siis tehokkaampi kuin samaisessa tapahtumassa julkistetussa "perusmallin" iPhone 17:ssa.

Takaa löytyvä pääkamera tarjoaa 48 megapikselin tarkkuutta ja etukamerasta löytyy 18 megapikselin tarkkuus. Etukamera käyttää neliönmuotoista sensoria, joka mahdollistaa etukameralla sekä vaaka- että pystykuvat - ja tekoäly tunnistaa automaattisesti, kumpaa kuvamuotoa pitäisi käyttää.



Kenties isoin muutos on kuitenkin siinä, että iPhone 17 Air ei käytä enää lainkaan SIM-kortteja, ei missään maailman maassa. Eli Airista tulee ensimmäinen iPhone, joka käyttää pelkästään virtuaalisia eSIM-liittymiä.

iPhone 17 Airin tekniset tiedot


