Apple uudisti kellot: Watch Series 11 kestää paremmin naarmuja, Ultra 3:ssa suurempi näyttö ja 42 tuntia akkua

Janne Yli-Korhonen

Apple uudisti kellot: Watch Series 11 kestää paremmin naarmuja, Ultra 3:ssa suurempi näyttö ja 42 tuntia akkua
Apple esitteli tänään tilaisuudessaan uudet kellot. Uusia malleja ovat Watch Series 11, edullisempi Watch SE 3 sekä Ultra 3:n kestävään käyttöön.

Watch Series 11 on jälleen kestävämpi kuin edellinen malli. Applen mukaan näytön päällä oleva lasi on markkinoiden kestävintä ja kestää naarmuja peräti tuplasti paremmin kuin Watch Series 10:n näyttö. S11 on myös ohuempi.

Kellossa käytetään 100% kierrätettyä alumiinia tai titaania.

Teknisiin uudistuksiin kuuluvat 5G sekä jopa 24 tuntia kestävä akku yhdellä latauksella, jonka lisäksi kello tukee nopeaa latausta.

Terveyden ja hyvinvoinnin osalta merkittävin uudistus on korkean verenpaineen tunnistus. Lisäksi unen seurantaan lisättiin pisteytys eli kello antaa aamulla lukeman kuinka hyvin nukuit yksityiskohtaisilla tiedoilla.

Apple Watch Series 11:n hinta alkaa 469 eurosta.

Series 11 keskeiset tiedot
Series 11:n keskeiset tiedot



S11:n alapuolelle esiteltiin Watch SE 3 -malli.

Tässä on S10 -piiri, 5G-tuki, eletuki ohjaamiseen, aina päällä oleva näyttö ja jopa 18 tuntia kestävä akku tuplasti aiempaa nopeammalla latauksella.

Kellossa on myös tuki lämpötilan mittaamiselle, jota hyödynnetään esimerkiksi kuukautiskierron seuraamisessa.

Apple Watch SE 3:n hinta alkaa 279 eurosta.

SE 3:n keskeiset tiedot
SE 3:n keskeiset tiedot


Kärkeen esiteltiin Watch Ultra 3.

Tässä mallissa merkittävintä on uusittu näyttö, joka on nyt suurempi ilman, että kellon kokoa suurennettiin. Näyttö on Applen suurin koskaan kellossa. Tämä toteutettiin pienentämällä näytön reunoja.

Näyttö on myös kirkkaampi ja siten helpommin luettavissa.

Toinen merkittävä uudistus on satelliittiyhteys eli kellolla voi tehdä tämän avulla avunpyynnön hätätilanteissa, kun Wifiä tai mobiiliverkkoa ei ole saatavilla.

Satelliittiyhteys vaatii parempaa yhteyttä, joka toteutettiin miettimällä uusiksi kellon antennit. Applen mukaan yhteyden saa käyttöön kahdeksi vuodeksi ilmaiseksi.

Akunkestoksi luvataan nyt 42 tuntia yhdellä latauksella.

Apple Watch Ultra 3:n hinta alkaa 929 eurosta.

Ultra 3:n keskeiset tiedot
Ultra 3:n keskeiset tiedot


Tilaa Puhelinvertailun uutiskirje!

Lähetämme noin kerran viikossa uutiskirjeen, joka sisältää viikon ajalta tärkeimmät uutisemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Parhaat kännykkätarjoukset

Samsung Galaxy A15 (5G) – hinta laskenut -41%

Samsung Galaxy A15 (5G)
249 € Clas Ohlson
500 € Multitronic

Alin hinta viikko sitten: 419 €

Samsung Galaxy Z Flip7 FE – hinta laskenut -28%

Samsung Galaxy Z Flip7 FE
755 € Hobby Hall
1049 € Multitronic
1049 € Verkkokauppa.com

Alin hinta viikko sitten: 1049 €

Honor Magic6 Pro – hinta laskenut -23%

Honor Magic6 Pro
799 € Power
1045 € CDON
1299 € Gigantti

Alin hinta viikko sitten: 1033 €

Samsung Galaxy A35 – hinta laskenut -22%

Samsung Galaxy A35
179 € Elisa
259 € Verkkokauppa.com
282 € Hobby Hall

Alin hinta viikko sitten: 229 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.