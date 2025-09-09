Apple uudisti kellot: Watch Series 11 kestää paremmin naarmuja, Ultra 3:ssa suurempi näyttö ja 42 tuntia akkua

Watch Series 11 on jälleen kestävämpi kuin edellinen malli. Applen mukaan näytön päällä oleva lasi on markkinoiden kestävintä ja kestää naarmuja peräti tuplasti paremmin kuin Watch Series 10:n näyttö. S11 on myös ohuempi.
Kellossa käytetään 100% kierrätettyä alumiinia tai titaania.
Teknisiin uudistuksiin kuuluvat 5G sekä jopa 24 tuntia kestävä akku yhdellä latauksella, jonka lisäksi kello tukee nopeaa latausta.
Terveyden ja hyvinvoinnin osalta merkittävin uudistus on korkean verenpaineen tunnistus. Lisäksi unen seurantaan lisättiin pisteytys eli kello antaa aamulla lukeman kuinka hyvin nukuit yksityiskohtaisilla tiedoilla.
Apple Watch Series 11:n hinta alkaa 469 eurosta.
S11:n alapuolelle esiteltiin Watch SE 3 -malli.
Tässä on S10 -piiri, 5G-tuki, eletuki ohjaamiseen, aina päällä oleva näyttö ja jopa 18 tuntia kestävä akku tuplasti aiempaa nopeammalla latauksella.
Kellossa on myös tuki lämpötilan mittaamiselle, jota hyödynnetään esimerkiksi kuukautiskierron seuraamisessa.
Apple Watch SE 3:n hinta alkaa 279 eurosta.
Kärkeen esiteltiin Watch Ultra 3.
Tässä mallissa merkittävintä on uusittu näyttö, joka on nyt suurempi ilman, että kellon kokoa suurennettiin. Näyttö on Applen suurin koskaan kellossa. Tämä toteutettiin pienentämällä näytön reunoja.
Näyttö on myös kirkkaampi ja siten helpommin luettavissa.
Toinen merkittävä uudistus on satelliittiyhteys eli kellolla voi tehdä tämän avulla avunpyynnön hätätilanteissa, kun Wifiä tai mobiiliverkkoa ei ole saatavilla.
Satelliittiyhteys vaatii parempaa yhteyttä, joka toteutettiin miettimällä uusiksi kellon antennit. Applen mukaan yhteyden saa käyttöön kahdeksi vuodeksi ilmaiseksi.
Akunkestoksi luvataan nyt 42 tuntia yhdellä latauksella.
Apple Watch Ultra 3:n hinta alkaa 929 eurosta.
Kommentoi artikkelia