Tyypillinen iPhone-käyttäjä ottaa itsestään kuvan lähes joka ikinen päivä

Kun yhtiö kehui iPhone 17-malliston uusia etukameran ominaisuuksia, kerrottiin myös yksi syy sille, miksi etukameraan panostetaan Applen toimesta.
Yhtiön esitysmateriaalin mukaan Applen iPhone-käyttäjät ottivat viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana 500 miljardia selfietä puhelimen etukameralla.
Viimeisimpien arvioiden mukaan aktiivikäytössä olevia iPhoneja on maailmalla noin 1,56 miljardia.
Jakamalla Applen mainitsema luku (500 miljardia) iPhone-käyttäjien määrällä (1,56 miljardia), voidaan suoraan päätellä, että keskiverto iPhone-käyttäjä ottaa itsestään vuodessa noin 320 selfietä.
Eli lähes yhden selfien jokaista vuoden päivää kohden.
Some tietysti riehaantui siitä, miten Apple on kyseisen luvun saanut kaivettua esiin. Todennäköisin selitys on se, että iPhone-käyttäjiä pyydetään automaattisesti liittymään Applen anonymisoituun tilastoja ja käyttäytymisdataa keräävään palveluun.
Kyseinen palvelu todennäköisesti päättelee, että jokainen etukameralla otettu kuva lasketaan selfieksi ja lähettää tiedon Applelle. Apple sitten ekstrapoloi tästä lukemat, joka vastaa kaikkia iPhonen käyttäjiä.
