Oletko huomannut, että kaverisi jakavat share.google -linkkejä? Mahdollistavat seurannan - ja näin niistä pääsee eroon

Petteri Pyyny

Moni on varmasti kesän 2025 jälkeen huomannut, että tuttavien ja sukulaisten heille jakamat linkit ovat usein muodossa share.google.com eivätkä enää suoria linkkejä varsinaiseen uutiseen tai hassuun meemmiin.

Syy tähän on tietysti raha. Google on maailman suurin mainoskoneisto, eikä niinkään hakukone. Ja yhtiö haluaa seurata kaikkea mahdollista, mitä käyttäjät tekevät, jotta se voisi kohdentaa mainontaa aiempaa tehokkaammin käyttäjille.

Google siis kaappaa nykyisin automaattisesti lähes kaikki Googlen oman sovelluksen ja mm. Google Discover -uutisvirran kautta suoraan eteenpäin jaetut osoitteet, kun niitä jaetaan sisäänrakennetun kännykkäselaimen kautta eteenpäin. Tätä tapahtuu sekä Androidilla että iPhonella, jos käyttäjä käyttää Googlen palvelua, jossa on Googlen oma sisäänrakennettu selainmekanismi (Google Chrome Tabs).

Hyväntahtoinen selitys tälle on Googlen puolelta se, että osoite on näin lyhyempi ja siten miellyttävämpi jakaa vaikkapa sosiaaliseen mediaan.



Lyhennettyjen linkkien ongelmana on se, että emme tiedä, ovatko ne personoituja. Eli jos kaksi Googlen käyttäjää jakaa täsmälleen saman linkin, syntyykö siitä kaksi erilaista jakolinkkiä.

Halutessaan Google voi luoda jokaiselle saman linkin jakavalle käyttäjälle oman, yksilöllisen share.google -hakolinkin, johon sisällytetään tieto linkin alkuperäisestä jakajasta. Kun vastapuoli klikkaa linkkiä ja on vaikkapa kirjautuneena Googlen tililleen, kuten lähes kaikki kännykkäkäyttäjät ovat, pystyisi Google näin päättelemään lähettäjän ja vastaanottajan välisen yhteyden toisiinsa (lähettäjän tieto olisi tallessa Googlen lyhentämässä linkissä ja vastaanottajan henkilöllisyys paljastuu Googlelle siksi, että käyttäjä on kirjautunut sisään).

Näin Google pystyisi kohdentamaan mainontaa myös tuttavuussuhteiden ja tuttavien kiinnostusten myötä, joka on yksi varsin tehokas tapa kohdentaa mainontaa - ihmiset kun keskustelevat usein samanhenkisten ihmisten kanssa ja perheenjäsenillä on tietysti myös vahvasti samoja ostotaipumuksia.

Vaikka personoitu linkkien jako ei vielä olisikaan käytössä, on linkkien lyhentämiseen nykyisin äärimmäisen vähän mitään järkeviä syitä, kun suurin osa sosiaalisen median palveluista ei enää rajoita tekstin pituutta linkin pituuden kasvaessa. Lisäksi jos totumme Googlen lyhentämiin linkkeihin, on yhtiön helppo muuttaa ne personoiduiksi, seurannan mahdollistaviksi myöhemmin.

Linkkien lyhennyksen ja siten myös seurannan mahdollisuuden linkkien kautta saa pois käytöstä näin:

1. Avaa Googlen sovellus kännykässäsi

Googlen sovelluksen päänäkymä, josta pitää napauttaa omaa profiilikuvaa


2. Napauta omaa profiilikuvaasi tai "kirjaintasi" sovelluksen oikeassa yläkulmassa.

Päävalikko, josta valitaan kohta Asetukset



3. Kelaa esiin aukeavasta valikosta kohtaan Asetukset ja napauta sitä.

Asetusten valikko, josta valitaan kohta Muut asetukset


4. Etsi nyt esiin aukeavasta valikosta kohta Muut asetukset ja napauta sitä.

Kytketään pois linkkien lyhennys ja seuranta


5. Poista valinta kohdasta Lyhennä verkkosivujen linkkejä.

Muutoksen pitäisi vaikuttaa kaikkiin Googlen palveluihin, joissa Google "kaappaa" jaettavan linkin osoitteen itselleen.


