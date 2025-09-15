Samsung aloitti Android 16 -versioon perustuvan One UI 8:n jakelun ensimmäisille laitteille

Nyt kuitenkin alkaa laajempi uuden version saapuminen, sillä Samsung käynnistää jakelun tämän viikon aikana.
Samsung kertoo, että Android 16 -versioon perustuva One UI 8 -päivitys tulee tällä viikolla saataville Galaxy S25 –sarjan laitteille ja myöhemmin tänä vuonna Galaxy S24 -sarjaan, Galaxy Z Fold6-, Galaxy Z Flip6- ja Galaxy S24 FE -laitteille sekä muihin valikoituihin malleihin. Tarkemman listan näet täältä.
One UI 8 tuo mukanaan esimerkiksi optimointeja tai uusia toimintoja jo olemassa oleviin ominaisuuksiin sekä uusia tekoälyllä varustettuja työkaluja, kuten Portrait Studion, joka tallentaa lemmikkien eloisat ilmeet ja luo niistä taiteellisia, studiotyylisiä muotokuvia.
