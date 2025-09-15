Samsung aloitti Android 16 -versioon perustuvan One UI 8:n jakelun ensimmäisille laitteille

Google julkisti virallisesti Android 16 -version jo kesäkuun alussa ja uusin versio tuli heti saataville Googlen omille laitteille. Muiden valmistajien malleille uusinta versiota ei juurikaan ole vielä tuotu, vaikkakin Xiaomi on sen jo parille laitteelle tuonut.

Nyt kuitenkin alkaa laajempi uuden version saapuminen, sillä Samsung käynnistää jakelun tämän viikon aikana.



Samsung kertoo, että Android 16 -versioon perustuva One UI 8 -päivitys tulee tällä viikolla saataville Galaxy S25 –sarjan laitteille ja myöhemmin tänä vuonna Galaxy S24 -sarjaan, Galaxy Z Fold6-, Galaxy Z Flip6- ja Galaxy S24 FE -laitteille sekä muihin valikoituihin malleihin. Tarkemman listan näet täältä.

One UI 8 tuo mukanaan esimerkiksi optimointeja tai uusia toimintoja jo olemassa oleviin ominaisuuksiin sekä uusia tekoälyllä varustettuja työkaluja, kuten Portrait Studion, joka tallentaa lemmikkien eloisat ilmeet ja luo niistä taiteellisia, studiotyylisiä muotokuvia.


