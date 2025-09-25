Suomi kieltämässä vihdoin GPS-häirintään ja kännykkäverkkojen häirintään tarkoitetut laitteet

Ministeriö pyytää parhaillaan lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta. Lausuntoja voi antaa valtion lausuntopalvelun kautta ja niitä kerätään 29.10.2025 saakka.
Aivan täysin häirintään kykeneviä laitteita ei lain luonnoksessa kiellettäisi, vaan viranomaiset voisivat tietyissä tilanteissa antaa hallussapitoluvan häirintälaitteelle eli jammerille. Tällaisia poikkeuksia olisivat esimerkiksi tutkimuskäyttö ja tuotekehitys. GPS-signaalien lisäksi jammereita voidaan käyttää myös mm. kännyköiden kuuluvuuden häirintään.
Samassa laissa lisättäisiin Traficomin tarkastusoikeuksia, joiden ansiosta luvattomien jammereiden löytäminen ja haltuunotto tehostuisi.
Lausuntokierroksen jälkeen alkaa varsinaisesti lopullinen lain valmisteluprosessi Liikenne- ja viestintäministeriössä. Mikäli kaikki etenee suunnitellusti, uusi laki astuisi voimaan 1.7.2026.
Suomeen on kohdistunut voimakasta GPS-häirintää aina Ukrainan sodan alkupäivistä asti.
