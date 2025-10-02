MobilePayhin voi nyt lisätä etukortteja - tulevaisuudessa tuetaan lähilukua kassalla yhdessä lähimaksamisen kanssa

MobilePay on lisännyt sovellukseen aiemmin luvatun mukaisesti tuen etukorteille.

Nyt siis MobilePayhin voi lisätä jo kymmenen suosittua etukorttia ja uusia etukortteja lisätään sovellukseen koko ajan.



MobilePayn ajatuksena on mahdollistaa minkä tahansa viivakoodillisen kortin, kuten vaikkapa kirjasto- tai jäsenkortin lisääminen.

MobilePay myös lupaa, että lähitulevaisuudessa osa korteista voidaan lukea lähimaksaessa suoraan nfc:n avulla, viemällä puhelin maksupäätteen lähelle.

Etukortteja voi nyt lisätä sovelluksesta kohdasta "Minä" ja napauttamalla kohdasta "Etukortit" lisää-painiketta..

Sovellukseen voi ensimmäisessä vaiheessa lisätä mm. seuraavia etuohjelmia:
  • H&M
  • IKEA Family
  • K-plussa
  • Lidl Plus
  • More at Lindex
  • Motonet
  • Picnic
  • Soupster
  • Suomalainen Kirjakauppa
  • Verkkokauppa.com




Etukorttien lisääminen liittyy vahvasti osaksi MobilePayn lähimaksamista maksukorteilla, jota ei tosin ole sovellukseen tuotu luvatun mukaisesti.

Aiemmin tänä vuonna MobilePay lupasi, että lähimaksaminen on saatavilla Suomessa kesällä, mutta kesä oli ja meni eikä lähimaksamista vielä sovelluksesta löydy.



Nyt MobilePay kertoo, että tämä tulee mahdolliseksi myöhemmin tänä vuonna.


