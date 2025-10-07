Käyttäjien mielestä Telia tarjoaa parasta asiakaskokemusta, Elisa keskiarvon alapuolella

toteutti syyskuussa haastattelun tutkimukseen, jossa selvitettiin kuluttajien ja yritysasiakkaiden arviota mobiilioperaattoreista.

"Viime vuosikymmenen loppupuolen huippulukemista on tultu alaspäin, mutta toisaalta kuluvan vuosikymmenen alkupuolen verrattain matalien lukemien yläpuolella on pysytty", kommentoi Laitinen.

EPSI Rating Finlandin maajohtajanmukaan kaiken kaikkiaan tyytyväisyys alaan on varsin hyvällä tasolla.





Kuluttajien puolella Telia on ykkönen asiakastyytyväisyydessä.



Yhtiön arviot paranevat laajasti lähes kaikilla osa-alueilla – erityisesti palvelulaadussa, digipalveluissa ja asiakasviestinnän aktiivisuudessa. Yritysasiakkaiden puolella Telia säilyttää kilpailuetunsa, EPSI Ratingin tiedotteessa kerrotaan.



Telian lukema on 74.7. Indeksi tuotetaan asteikolla 0–100, jossa 0-60 on tyytymätön, 60-75 on tyytyväinen ja yli 75 erittäin tyytyväinen.







DNA on toisena 73.1 lukemalla. Toimialan keskiarvo on 72.8, joten Elisa jää 71.0 lukemalla keskiarvon alapuolelle.



Sama järjestys on myös yritysasiakkaiden puolella.



EPSI Ratingin mukaan Telia onnistuu parantamaan asiakaskokemusta lähes kaikilla mittareilla. Asiakkaat kertovat saavansa apua aiempaa nopeammin, heidän kokemansa kohtelu ja palvelun taso nousevat huomattavasti, ja digipalveluiden sisältö sekä turvallisuuden tunne vahvistuvat selvästi.



Asiakkaiden mielestä Telia myös pitää asiakkaat ajan tasalla ja tarjouksia tehdään sopivasti.



Tämä on keskeinen ero aiempiin vuosiin, jolloin viestinnän passiivisuus nousi Telian asiakkailla kritiikin kohteeksi, EPSI Rating kommentoi.



DNA saa plussaa yhtiön tuote- ja palvelulaadusta. Asiakaspalvelun osaaminen arvioidaan olevan alan kärkeä.



Elisan pisteet puolestaan jäävät pienemmiksi, sillä asiakkaat kertovat edelleen ongelmista vastausajoissa ja kokemuksissa asiakaskohtaamisissa.







Elisan haasteena on, että yhtiön vahvuudet eivät kanna riittävän laajasti, ja asiakkaiden kokemus jää toimialan kahden parhaimman varjoon, EPSI Rating kertoo.



Vuoden 2025 tutkimuksessa näkyy EPSI Ratingin mukaan selkeä trendi: kuluttajilla on aiempaa parempi käsitys siitä, miten heidän nykyiset sopimuksensa ja palvelunsa vertautuvat muiden operaattoreiden tarjouksiin. Tämä kertoo koko toimialan kehityksestä kohti läpinäkyvämpää kilpailua, jossa asiakkaat tuntevat olonsa tietoisemmiksi ja sitoutuneemmiksi.



Yritysasiakkaiden puolella järjestys on siis sama.



Asiakkaat arvostavat Telian kohdalla erityisesti yhtiön tasaista laatua ja kykyä toimia luotettavana kumppanina. DNA:n suurin vahvuus on vastine rahalle sekä asiakaspalvelun osaaminen ja tuotteiden arvo.







Elisan kohdalla asiakkaat kaipaavat enemmän luottamusta ja parempaa vastinetta rahalle, EPSI Ratingin tiedotteessa kerrotaan.



Tutkimuksessa nousee esille myös operaattorin tarjoaman hyvän verkkokaupan tärkeys. Myös digitaalisen asioinnin voittaa Telia. Asiakkaiden mielestä Telia ja DNA erottuvat edukseen tarjousten läpinäkyvyydessä.