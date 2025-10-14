Nokian Communicatorin kovin kilpailija tekemässä paluun?

Euroopassa - ja etenkin Suomessa - yritysten neuvotteluhuoneiden pöydillä oli vino pino osallistujien Nokia Communicatoreita pistettynä syrjään palaverin ajaksi.
Mutta toisella puolella Atlantin valtamerta Nokian Communicatorit eivät oikein koskaan innostaneet yrityskäyttäjiä, vaan Pohjois-Amerikkaa hallitsi tuolloin aivan eri brändi.
Kanadalaisen Research in Motionin BlackBerry oli vuosituhannen alussa "ainoa oikea kännykkä", jos satuit istumaan amerikkalaisessa bisnestapaamisessa tai liikkumaan teknologiafanien keskuudessa.
Siinä missä Nokian Communicatorit olivat auki taitettavia puhelimia, täydellä qwerty-näppäimistöllä, oli BlackBerryissäkin täysi qwerty-näpppäimistö, mutta puhelimen alareunassa.
BlackBerryn suosion takana oli sen muotoilun lisäksi myös se, että puhelin tarjosi suoran liittymäpinnan kaikkiin tuolloin käytössä olleisiin yritysten taustapalveluihin, kuten yritysten sähköpostipalvelimiin ja sisäisiin tiedostojärjestelmiin.
BlackBerry hallitsikin Yhdysvaltain älypuhelinten markkinaa vielä iPhonen julkaisun jälkeenkin, aina siihen saakka kunnes iPhone 4 julkaistiin. Tuon jälkeen yhtiön suosio alkoi laskemaan vauhdilla, eikä omasta käyttöjärjestelmästä hyppy Androidiin koskaan onnistunut pelastamaan BlackBerrya. Viimeisenä niittinä pidettiin sitä, kun yhtiön kännyköiden käyttämät taustapalvelut kaatuivat globaalisti usean päivän ajaksi juuri samaan aikaan, kun Apple julkisti iPhone 4s -mallinsa.
Lopulta yhtiö lopetti kännyköiden valmistamisen 2010-luvun puolivälissä ja muuttui tietoturvayhtiöksi.
BlackBerryn uusi elämä?Nyt mediatietojen sekä Twitteriin vuodettujen tietojen mukaan yhtiö (BlackBerryksi nimensäkin muuttanut Research In Motion) olisi lisensoinut BlackBerry-brändin takaisin kännykkäkäyttöön.
Huhujen mukaan lisenssin olisi ostanut itselleen yksi maailman suurimmista kännykkävalmistajista, kiinalainen Transsion.
Transsion ei sano suomalaisille yhtään mitään kännykkämaailmassa, mutta yhtiö omistaa kolme globaalia kännykkäbrändiä: Infinixin, Tecnon sekä itelin. Kaikki kolme brändiä ovat järisyttävän suosittuja kehittyvissä maissa, kuten Afrikassa. Afrikassa Transsion on mantereen suurin kännykkäfirma. Yhtiön kaikki kännykät käyttävät Androidia käyttöjärjestelmänään.
Nyt siis Transsion on huhujen mukaan laajentamassa brändivalikoimaansa vanhaan länsimaiseen, etenkin Yhdysvalloissa syvästi rakastettuun ns. high-end -brändiin. On mielenkiintoista nähdä, onko lisenssisopimuksen ideana se, että Transsion pyrkii BlackBerryn avulla laajentamaan markkinaansa myös kehittyneille markkinoille, sillä vanhalla brändillä tuskin on nostalgia-arvoakaan yhtiön nykyisissä toimintamaissa.
uutiskuva: BlackBerry Q10 Wikimediassa
Kommentoi artikkelia