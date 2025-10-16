Unohditko salasanasi? Google tarjoaa uuden tavan palauttaa tilisi

Petteri Pyyny

Unohditko salasanasi? Google tarjoaa uuden tavan palauttaa tilisi
Aina toisinaan käy se hirvein mahdollinen tilanne, että oma käyttäjätili menee syystä tai toisesta lukkoon. Yleensä syynä on se, että salasanaa ei vain muista - tai käyttäjätilin kaksivaiheinen varmentamine ei onnistu syystä tai toisesta.

Tähän saakka lukitun Google-tilin palauttaminen on onnistunut tiliin yhdistettyjen tietoturvakysymysten kautta. Mutta nekin ovat saattaneet olla sellaisia, joihin ei vastausta satu sillä hetkellä enää muistamaan - etenkin jos kysymykset on tullut valittua vähän kehnosti ja tilin luonnista on jo vuosikausia aikaa.

Jatkossa Googlen tilin voi kuitenkin palauttaa luotettavaksi merkittyjen ystävien avulla. Omalle käyttäjätililleen voi valita omista yhteystiedoistaan ihmisiä, jotka valitaan luotettaviksi tahoiksi.

Jos pääsy omalle Google-tilille menetetään, varmennus tilin oikeasta haltijasta voidaan siis hoitaa näiden etukäteen valittujen ihmisten kautta. Sen tarkempaa kuvausta siitä, miten toiminto toimii, Google ei omassa blogijulkaisussaan kerro.



Samalla tavalla tilin palauttaminen tulee mahdolliseksi myös puhelinnumeron kautta. Tätä käytetään etenkin tilanteissa, joissa kännykkä varastetaan tai se menee niin täydellisesti rikki, että puhelinta ei voi käyttää lainkaan. Tällöin puhelinnumeron siirtäminen uuteen puhelimeen mahdollistaa tilille pääsyn, mikäli puhelinnumero itsessään on yhdistetty aiemmin osaksi Google-tiliä.


