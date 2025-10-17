Honor esitteli erikoista puhelinta - esiin kääntyvä varrellinen kamera seuraa ihmisten liikkeitä ja tapahtumia

Honor esitteli erikoista puhelinta - esiin kääntyvä varrellinen kamera seuraa ihmisten liikkeitä ja tapahtumia
Teknologiayritys HONOR esitteli erikoista Robot Phone -puhelintaan antamalla siitä esimakua ennen Barcelonan vuoden 2026 MWC-messuja, jossa laitetta nähtävästi esitellään tarkemmin.

HONORin mukaan futuristisessa ja innovatiivisessa laitteessa on täysin uudenlainen muotoilu, jossa yhdistyvät tekoälyllä toimiva multimodaalinen älykkyys, robotiikkatoiminnot sekä kehittyneet käsivarakuvausominaisuudet.



Laitteen erikoisuus on siis takakamera, joka nousee esille varren avulla takakameran osioista. Kamera nähtävästi hyödyntää vahvasti tekoälyä ja pystyy sen avulla itsenäisesti seuraamaan ihmisten toimia sekä muita ympärillä tapahtuvia asioita.

Honor Robot Phone takaa
Kamera nousee esille takakameran osiosta


HONORin mukaan Robot Phone -puhelin on konkreettinen osoitus käynnissä olevasta älypuhelinten muutoksesta kohti tekoälypuhelimia ja robottipuhelimia.





