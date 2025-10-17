Honor esitteli erikoista puhelinta - esiin kääntyvä varrellinen kamera seuraa ihmisten liikkeitä ja tapahtumia

HONORin mukaan futuristisessa ja innovatiivisessa laitteessa on täysin uudenlainen muotoilu, jossa yhdistyvät tekoälyllä toimiva multimodaalinen älykkyys, robotiikkatoiminnot sekä kehittyneet käsivarakuvausominaisuudet.
Laitteen erikoisuus on siis takakamera, joka nousee esille varren avulla takakameran osioista. Kamera nähtävästi hyödyntää vahvasti tekoälyä ja pystyy sen avulla itsenäisesti seuraamaan ihmisten toimia sekä muita ympärillä tapahtuvia asioita.
HONORin mukaan Robot Phone -puhelin on konkreettinen osoitus käynnissä olevasta älypuhelinten muutoksesta kohti tekoälypuhelimia ja robottipuhelimia.
