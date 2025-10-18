Ihmiset, jotka lähettävät paljon WhatsApp-viestejä, jotka eivät kiinnosta ketään, joutuvat jatkossa jäähylle

Metan omistama
Tähän "kuukausisaldoon" lasketaan vain sellaiset viestit, joihin kukaan ei ole reagoinut ja joihin yksikään vastaanottaja ei ole vastannut mitään.
Käytännössä tarkoitus on siis suitsia ennenkaikkea roskapostittajia, mutta samalla rajoitus voi suitsia myös viestiryhmiä "liikaa" kuormittavia tavallisia käyttäjiä.
Yhtiön mukaan toiminto on tulossa WhatsAppiin jo lähiviikkoina ja se otetaan vaiheittain käyttöön eri maissa.
Yhtiö ei luonnollisestikaan paljasta sitä, millaiset viestimäärät ylittävät sallitut rajat, mutta oletettavasti puhutaan vähintäänkin tuhansista viesteistä kuukausitasolla.
