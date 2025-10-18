Ihmiset, jotka lähettävät paljon WhatsApp-viestejä, jotka eivät kiinnosta ketään, joutuvat jatkossa jäähylle

Petteri Pyyny

Ihmiset, jotka lähettävät paljon WhatsApp-viestejä, jotka eivät kiinnosta ketään, joutuvat jatkossa jäähylle
Onko WhatsApp-yhteystiedoissasi tai ryhmäkeskusteluissasi tyyppejä, jotka lähettävät jatkuvasti hurjan määrän WhatsApp-viestejä? Ja ne viestit eivät oikein kiinnosta ketään?

Metan omistama WhatsApp on kertonut, että palveluun on tulossa pian kuukausittaiset viestirajat, joiden ylittämisen jälkeen käyttäjä ei yksinkertaisesti voi enää lähettää WhatsApp-viestejä (kyseisen kuukauden aikana).

Tähän "kuukausisaldoon" lasketaan vain sellaiset viestit, joihin kukaan ei ole reagoinut ja joihin yksikään vastaanottaja ei ole vastannut mitään.

Käytännössä tarkoitus on siis suitsia ennenkaikkea roskapostittajia, mutta samalla rajoitus voi suitsia myös viestiryhmiä "liikaa" kuormittavia tavallisia käyttäjiä.

Yhtiön mukaan toiminto on tulossa WhatsAppiin jo lähiviikkoina ja se otetaan vaiheittain käyttöön eri maissa.



Yhtiö ei luonnollisestikaan paljasta sitä, millaiset viestimäärät ylittävät sallitut rajat, mutta oletettavasti puhutaan vähintäänkin tuhansista viesteistä kuukausitasolla.


