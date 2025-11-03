Edulliset mallit valtasivat kärkisijat lokakuussa - kuluttajat lykkäävät hankintoja Black Fridayn alla

Hankintoihin kuuluu etenkin edulliset mallit, sillä kuluttajat odottavat Black Fridayn alkua. Kalliimmissa laitteissa Applen vaihtoehdot ovat korkeammalla, sillä Applen laitteissa harvemmin mitään erikoisia alennuksia nähdä.
"Edullisempien laitteiden trendi on tyypillinen tähän aikaan vuodesta, jolloin kuluttajat odottavat selvästi tulevia Black Fridayn tarjouksia. Ne ovat totutusti todella houkuttelevia erityisesti arvokkaampien hintaluokkien puhelimissa, jonka vuoksi niiden ostoa todennäköisemmin siirretään. Myydyimpien lista osoittaa, että Applen iPhoneissa tämä kalliimpien laitteiden myynnin hiipumisen ilmiö on kuitenkin Android-laitteita maltillisempaa. Hinnoittelu iPhoneissa on tasaisempaa läpi vuoden, joten niiden hankintaa ei koeta välttämättä tarpeelliseksi lykätä", toteaa DNA:n laitemyynnin osastopäällikkö Jesse Kieksi.
Vastaavaa kerrotaan myös Elisalla, joka tosin lanseerasi lokakuussa kampanjaa, joka kiinnosti kuluttajia, jotka olivat lykänneet puhelimen hankintaa kenties Black Fridayta silmällä pitäen.
Syyskuussa listan kärkeen nousivat Samsung Galaxy A16 4G, Galaxy A26 5G ja Honor 400 Smart 5G. Kuluttajien listan 15 mallista 10 oli Elisan Etuhinta-kampanjassa mukana.
DNA:n mukaan houkuttelevia tarjouksia nähdään yleisesti arvokkaampien hintaluokkien puhelimissa, kun taas Gigantilta vinkataan, että parhaat alet löytyvät usein keskihintaisista laitteista.
Puettavissa laitteissa kysyntää löytyy useimmille valmistajille. DNA:lla ykkössijan otti Honor Watch 2i, Elisalla OnePlus Watch 3 ja Telialla OnePlus Watch 2R.
DNA:n myydyimmät puhelimet kuluttaja-asiakkaat lokakuussa 2025
- Apple iPhone 16e 5G
- Samsung Galaxy A16
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- OnePlus Nord CE 4 Lite 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
- Apple iPhone 16 Pro Max 5G
- Apple iPhone 17 Pro Max 5G
- Apple iPhone 16 5G
- Samsung Galaxy A36 5G
- HONOR 400 Smart 5G
- Apple iPhone 17 5G
- OnePlus Nord 5 5G
- HONOR 200 5G
- OnePlus Nord CE5 5G
- Apple iPhone 15 5G
DNA:n myydyimmät puhelimet yritysasiakkaat lokakuussa 2025
- Samsung Galaxy A26 5G
- Samsung Galaxy A56 5G awesome graphite 128 GB
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- Apple iPhone 17 Pro Max 5G
- Apple iPhone 16e 5G
- Apple iPhone 16 Pro Max 5G
- Apple iPhone 16 5G
- Samsung Galaxy S25 Ultra 5G
- OnePlus Nord CE 4 Lite 5G
- Samsung Galaxy A16 5G
- Apple iPhone 17 5G
- Samsung Galaxy A36 5G
- Apple iPhone 15 5G
- OnePlus 13 5G
- Samsung Galaxy A56 5G
Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille lokakuussa 2025
- Samsung Galaxy A16 4G
- Samsung Galaxy A26 5G
- Honor 400 Smart 5G
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- Samsung Galaxy A56 5G
- OnePlus Nord 5 5G
- OnePlus Nord CE5 5G
- OnePlus 13 5G
- Apple iPhone 17 Pro Max 5G
- Apple iPhone 16 5G
- Apple iPhone 16e 5G
- Apple iPhone 15 5G
- Samsung Galaxy A36 5G
- Honor X5c Plus
- Doro 1881
Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille lokakuussa 2025
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- Motorola G56 5G
- Samsung Galaxy XCover 7 5G Enterprise Edition
- Apple iPhone 17 5G
- Apple iPhone 17 Pro Max 5G
- Samsung Galaxy S24 5G
- Apple iPhone 15 5G
- Apple iPhone 16e 5G
- HMD Pulse Pro
- Apple iPhone 16 5G
- Samsung Galaxy A56 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
- Samsung Galaxy S25 5G
- OnePlus 13 5G
- Samsung Galaxy A36 5G
Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille lokakuussa 2025
- Samsung Galaxy A26 5G
- Motorola E14 4G
- Apple iPhone 17 Pro
- Samsung Galaxy A56 5G
- OnePlus Nord CE5
- Apple iPhone 16 5G
- Recycled Samsung Galaxy A32 5G
- Samsung Galaxy S24 5G
- Apple iPhone 17 Pro Max
- Samsung Galaxy A36 5G
Telian myydyimmät puhelimet yrityksille lokakuussa 2025
- Samsung Galaxy A36 5G
- Apple iPhone 16 5G
- Samsung Galaxy A17 5G
- Samsung Galaxy A56 5G
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- Apple iPhone 16e 5G
- Samsung Galaxy S25 5G
- Apple iPhone 17 5G
- Samsung Galaxy Xcover7 5G
- Apple iPhone 15 5G
Gigantin myydyimmät puhelimet lokakuussa 2025
- Samsung Galaxy A16 LTE
- Samsung Galaxy A26 5G
- Apple iPhone 17 Pro Max
- Apple iPhone 17 Pro
- Apple iPhone 16
- Samsung Galaxy A36 5G
- Apple iPhone 17
- Apple iPhone 15
- Samsung Galaxy A56 5G
- Google Pixel 9
DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet lokakuussa 2025
- Honor Choice Watch 2i
- Samsung Galaxy Fit3
- Xplora XGO2 -kellopuhelin
- Xplora XGO3 2nd Gen -kellopuhelin
- Apple Watch Series 11 GPS
- Huawei Watch GT 6
- OnePlus Watch 3
- Samsung Galaxy Watch7
- MyFirst Fone R1C -kellopuhelin
- Huawei Watch GT 6 Pro
- Huawei Fit SE
- Apple Watch SE 3 GPS
- Garmin Vivoactive 5
- OnePlus Watch 2R
- Apple Watch Ultra 3
Elisan myydyimmät älykellot ja muut puettavat laitteet lokakuussa 2025
- OnePlus Watch 3
- ZTE K1 Pro Kellopuhelin
- Apple Watch S11
- Huawei Watch GT5
- Xplora Xgo2 Kellopuhelin
- Apple Watch S10
- Huawei Watch GT 6 Pro
- Apple Watch SE 2
- Polar Ignite 2
- Xplora XGO 3 2nd Gen Kellopuhelin
- Apple Watch SE 3
- Huawei Watch Fit 3
- Samsung Galaxy Fit3
- Huawei Watch GT 6
- Samsung Galaxy Watch7
Telian myydyimmät älykellot lokakuussa 2025
- OnePlus Watch 2R
- Apple Watch Series 11 GPS
- Apple Watch SE 3 GPS
- Samsung Galaxy Watch 8 BT
- Samsung Galaxy Watch7 BT
- Samsung Galaxy Watch7 4G
- Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular
- Apple Watch Series 10 GPS
- Apple Watch SE GPS
- Polar Ignite 2
