Petteri Pyyny

Edellisten sukupolvien iPhonet irtoavat nyt halvemmalla kuin koskaan aiemmin
Applen iPhonet eivät yleensä juuri alennusmyynneissä vilise, vaan puhelinten hinnat laskevat rauhallisen hitaasti sitä mukaa, kun niille kertyy ikää.

Mutta tällä kertaa hintatutkaamme osui parikin ihan mainitsemisen arvoista hinnan laskua näin Black Fridayn pikku hiljaa lähestyessä.

Ensinnäkin viime vuoden eli vuoden 2024 iPhone-malliston perusmalli, 128 gigatavun tallennustilalla varustettu iPhone 16 irtoaisi nyt halvemmalla kuin kertaakaan aiemmin.

Kyseinen malli tuli myyntiin syksyllä 2024 ja se maksoi julkaisuhetkellään 999 euroa. Talven ja kevään 2024-2025 mittaan sen halvimmaksi hinnaksi asettui Suomen verkkokaupoissa noin 850 - 900 euron hintahaarukka. Vasta kesän 2025 alussa puhelimen hinta laski 799 euron tasolle. Ja nyt, näin marraskuun alennusmyyntien käynnistyessä, puhelimen hinta on laskenut ensimmäistä kertaa 699 euroon.

Tarjous alla:

Apple iPhone 16 (128GB), 699 euroa

(hinnat muissa kaupoissa)




Ja jos taas budjetti on hieman tiukempi, on myös tätä edeltänyt iPhonen perusmalli, eli syksyllä 2023 julkaistu iPhone 15 saatavilla nyt halvemmalla kuin koskaan aiemmin. Sekin tuli myyntiin alunperin vajaan tuhannen euron hintalapulla. Vasta keväällä 2025 hinta laski 699 euron tasolle, jossa se on pitkälti sen jälkeen pysytellyt. Lokakuussa alkoi näkymään ensimmäisiä noin 650 euron hintoja, mutta nyt puhelinta saisi omakseen 549 eurolla.

Tarjous alla:

Apple iPhone 15 (128GB), 549 euroa

(hinnat muissa kaupoissa)


Kummankaan puhelimen isommalla tallennustilalla varustetuista malleista ei ole näkynyt toistaiseksi merkittäviä alennuksia. Suosittelemme tutustumaan iPhone 15 ja iPhone 16 välisiin eroihin vertailupalvelussamme, jos pohdit, kumpi malleista kannattaisi mahdollisesti ostaa.

Molemmille puhelimille on luvassa vielä useiden vuosien ajan käyttöjärjestelmäpäivityksiä, sillä Apple tyypillisesti lupaa kännyköilleen vähintään kuuden vuoden päivitystuen - ja usein ylittääkin sen.

Jos taas Android on enemmän omaa sydäntä lähellä, suosittelemme tarkistamaan OnePlus 13:n tarjouksen parin päivän takaa.



Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.


