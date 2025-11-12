MobilePayn käyttö laajenee: ensi kesänä rahaa voi lähettää entistä useampaan maahan

MobilePay toimii tällä hetkellä Pohjoismaissa , mutta pian käyttö laajenee, ja palvelun avulla rahaa voi liikuttaa yhä useampaan maahan Euroopassa.MobilePay kertoo EuroPa-yhteistyöstä, jonka tavoitteena on saada MobilePay toimimaan koko Euroopan alueella. Tällä viikolla saavutettiin merkittävä virstanpylväs, sillä ensimmäiset eurooppalaiset rahansiirrot toteutettiin onnistuneesti tällä viikolla.

"Tämä on meille ja käyttäjillemme suuri askel kohti Eurooppaa. Olemme jo yhdistäneet Pohjoismaat sovellustemme kautta, ja nyt olemme mukana rakentamassa eurooppalaista mobiililompakkojen verkostoa", sanoo Perttu Kröger, Vipps MobilePayn Suomen maajohtaja.

Yhteistyön taustalla ovat Vipps MobilePay ja joukko vastaavia mobiililompakoita Italiassa, Espanjassa ja Portugalissa. Samankaltaiset palvelut ovat yhdessä rakentaneet integraation, joka sovittaa mobiililompakot yhteen ja täten mahdollistaa rahansiirrot mobiililompakkojen välillä.Vipps MobilePay -sovelluksesta lähetettiin ensimmäistä kertaa rahaa portugalilaisen MB Way -sovelluksen käyttäjälle onnistuneesti tällä viikolla. Eurooppalainen rahansiirto toteutettiin kuten MobilePayssa muutenkin: lisättiin vastaanottajan puhelinnumero, valittiin summa, pyyhkäistiin ja maksu oli suoritettu ja rahat vastaanottajalla.Tavoitteena on, että suomalaiset pystyvät lähettämään rahaa useisiin eurooppalaisiin maihin ensi kesästä alkaen. Pyrkimyksenä on, että EuroPA-yhteistyöhön kuuluvien eri mobiililompakoiden käyttäjät voivat matkustaessaan käyttää kotimaista ja tuttua sovellustaan samalla tavalla kuin kotona.





Vipps MobilePay liittyi EuroPA-yhteistyöhön puoli vuotta sitten. Tuolloin mukana olivat Espanjan Bizum, Italian Bancomat ja Portugalin MB Way. Sen jälkeen Puolan BLIK ja Kreikan DIAS ovat tulleet mukaan yhteistyöhön.







Yhteistyön kautta yli 100 miljoonaa käyttäjää voi potentiaalisesti tavoittaa toisensa.