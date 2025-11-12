OPAS: Näin valitset itsellesi robotti-imurinRoborockin vuoden 2025 valikoima vertailussa

MobilePayn käyttö laajenee: ensi kesänä rahaa voi lähettää entistä useampaan maahan

Janne Yli-Korhonen

MobilePayn käyttö laajenee: ensi kesänä rahaa voi lähettää entistä useampaan maahan
MobilePay toimii tällä hetkellä Pohjoismaissa, mutta pian käyttö laajenee, ja palvelun avulla rahaa voi liikuttaa yhä useampaan maahan Euroopassa.

MobilePay kertoo EuroPa-yhteistyöstä, jonka tavoitteena on saada MobilePay toimimaan koko Euroopan alueella. Tällä viikolla saavutettiin merkittävä virstanpylväs, sillä ensimmäiset eurooppalaiset rahansiirrot toteutettiin onnistuneesti tällä viikolla.



Yhteistyön taustalla ovat Vipps MobilePay ja joukko vastaavia mobiililompakoita Italiassa, Espanjassa ja Portugalissa. Samankaltaiset palvelut ovat yhdessä rakentaneet integraation, joka sovittaa mobiililompakot yhteen ja täten mahdollistaa rahansiirrot mobiililompakkojen välillä.

Vipps MobilePay -sovelluksesta lähetettiin ensimmäistä kertaa rahaa portugalilaisen MB Way -sovelluksen käyttäjälle onnistuneesti tällä viikolla. Eurooppalainen rahansiirto toteutettiin kuten MobilePayssa muutenkin: lisättiin vastaanottajan puhelinnumero, valittiin summa, pyyhkäistiin ja maksu oli suoritettu ja rahat vastaanottajalla.



Tavoitteena on, että suomalaiset pystyvät lähettämään rahaa useisiin eurooppalaisiin maihin ensi kesästä alkaen. Pyrkimyksenä on, että EuroPA-yhteistyöhön kuuluvien eri mobiililompakoiden käyttäjät voivat matkustaessaan käyttää kotimaista ja tuttua sovellustaan samalla tavalla kuin kotona.

"Tämä on meille ja käyttäjillemme suuri askel kohti Eurooppaa. Olemme jo yhdistäneet Pohjoismaat sovellustemme kautta, ja nyt olemme mukana rakentamassa eurooppalaista mobiililompakkojen verkostoa", sanoo Perttu Kröger, Vipps MobilePayn Suomen maajohtaja.



Vipps MobilePay liittyi EuroPA-yhteistyöhön puoli vuotta sitten. Tuolloin mukana olivat Espanjan Bizum, Italian Bancomat ja Portugalin MB Way. Sen jälkeen Puolan BLIK ja Kreikan DIAS ovat tulleet mukaan yhteistyöhön.



Yhteistyön kautta yli 100 miljoonaa käyttäjää voi potentiaalisesti tavoittaa toisensa.



Tilaa Puhelinvertailun uutiskirje!

Lähetämme noin kerran viikossa uutiskirjeen, joka sisältää viikon ajalta tärkeimmät uutisemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Parhaat kännykkätarjoukset

Honor X5c Plus – hinta laskenut -39%

Honor X5c Plus
79 € Verkkokauppa.com
79 € Veikon Kone
79 € Power

Alin hinta viikko sitten: 129 €

Samsung Galaxy S24 FE – hinta laskenut -37%

Samsung Galaxy S24 FE
311 € DNA
482 € Power
492 € Hobby Hall

Alin hinta viikko sitten: 491 €

OnePlus Nord 4 – hinta laskenut -34%

OnePlus Nord 4
329 € Elisa
399 € Power
496 € CDON

Alin hinta viikko sitten: 496 €

HMD Skyline – hinta laskenut -33%

HMD Skyline
269 € Multitronic
399 € Power
399 € Elisa

Alin hinta viikko sitten: 399 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.