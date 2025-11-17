Apple pakotettiin laskemaan sovelluksista perimäänsä "Apple-veroa" - harmittelee, että kehittäjät pitävät erotuksen itse

Jos kuluttaja on ostanut iPhonelleen pelin, sen pelin hinnasta on mennyt suoraan 30 prosentin siivu Applelle. Jos kuluttaja on tilannut itselleen vaikkapa Spotifyn iPhonen sovelluksen kautta, Apple on napannut Spotifyn kuukausimaksuista samaisen 30 prosentin siivun itselleen.
Lisäksi sovelluskehittäjät eivät saaneet ohjata ostoja tapahtumaan ulkopuolisten maksujärjestelmien kautta, vaan maksut oli pakko kerätä nimenomaan Applen maksujärjestelmien kautta.
Vasta viime vuosina Apple on lieventänyt ehtojaan esimerkiksi jatkuvien kuukausitilausten osalta - mutta vuosikausien ajan yhtiö saattoi napata itselleen vaikkapa suoratoistopalveluiden tilaushinnoissa 30 prosentin siivun vuodesta toiseen, tilauksen jatkuessa.
Viime vuonna voimaan tullut Euroopan Unionin Digital Markets Act lopetti käytännön ja pakotti Applen avaamaan ekosysteemiään. Nyt sovelluskehittäjät saavat vapaasti ohjata kuluttajat tekemään maksut muidenkin maksujärjestelmien kautta, jolloin Apple ei saa napattua itselleen kyseistä "Apple-veroa".
Nyt yhtiö on tilannut itse tutkimuksen siitä, miten tilanne vaikutti markkinaan, etenkin iPhone-käyttäjien osalta.
Applen tilaaman tutkimuksen mukaan sovelluskehittäjien kulut laskivat keskimäärin ottaen aiemmasta 30 prosentin tasosta noin 20 prosentin tasolle. Mutta Apple moittii uudistusta epäonnistuneeksi, koska sovelluskehittäjät eivät siirtäneet laskeneita kustannuksiaan kuluttajille, vaan pitivät tuon kymmenen prosentin siivun itsellään - joka aiemmin meni Applelle.
Muutokset koskivat ainoastaan Euroopan Unionia, sillä missään muualla Apple ei salli edelleenkään ulkopuolisia sovelluskauppoja tai maksuliikenteen järjestämistä Applen ekosysteemin ulkopuolella.
Kommentoi artikkelia