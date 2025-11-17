OPAS: Näin valitset itsellesi robotti-imurinRoborockin vuoden 2025 valikoima vertailussa

Apple pakotettiin laskemaan sovelluksista perimäänsä "Apple-veroa" - harmittelee, että kehittäjät pitävät erotuksen itse

Petteri Pyyny

Apple pakotettiin laskemaan sovelluksista perimäänsä Apple-veroa - harmittelee, että kehittäjät pitävät erotuksen itse
Apple on yli vuosikymmenen ajan kerännyt itselleen ns. "Apple-veroa" sovelluskehittäjiltä kaikesta mahdollisesta rahaliikenteestä, joka on kulkenut edes jossain välissä Applen ekosysteemin - ja etenkin iPhonen - kautta.

Jos kuluttaja on ostanut iPhonelleen pelin, sen pelin hinnasta on mennyt suoraan 30 prosentin siivu Applelle. Jos kuluttaja on tilannut itselleen vaikkapa Spotifyn iPhonen sovelluksen kautta, Apple on napannut Spotifyn kuukausimaksuista samaisen 30 prosentin siivun itselleen.

Lisäksi sovelluskehittäjät eivät saaneet ohjata ostoja tapahtumaan ulkopuolisten maksujärjestelmien kautta, vaan maksut oli pakko kerätä nimenomaan Applen maksujärjestelmien kautta.

Vasta viime vuosina Apple on lieventänyt ehtojaan esimerkiksi jatkuvien kuukausitilausten osalta - mutta vuosikausien ajan yhtiö saattoi napata itselleen vaikkapa suoratoistopalveluiden tilaushinnoissa 30 prosentin siivun vuodesta toiseen, tilauksen jatkuessa.

Viime vuonna voimaan tullut Euroopan Unionin Digital Markets Act lopetti käytännön ja pakotti Applen avaamaan ekosysteemiään. Nyt sovelluskehittäjät saavat vapaasti ohjata kuluttajat tekemään maksut muidenkin maksujärjestelmien kautta, jolloin Apple ei saa napattua itselleen kyseistä "Apple-veroa".



Nyt yhtiö on tilannut itse tutkimuksen siitä, miten tilanne vaikutti markkinaan, etenkin iPhone-käyttäjien osalta.

Applen tilaaman tutkimuksen mukaan sovelluskehittäjien kulut laskivat keskimäärin ottaen aiemmasta 30 prosentin tasosta noin 20 prosentin tasolle. Mutta Apple moittii uudistusta epäonnistuneeksi, koska sovelluskehittäjät eivät siirtäneet laskeneita kustannuksiaan kuluttajille, vaan pitivät tuon kymmenen prosentin siivun itsellään - joka aiemmin meni Applelle.

Muutokset koskivat ainoastaan Euroopan Unionia, sillä missään muualla Apple ei salli edelleenkään ulkopuolisia sovelluskauppoja tai maksuliikenteen järjestämistä Applen ekosysteemin ulkopuolella.


Tilaa Puhelinvertailun uutiskirje!

Lähetämme noin kerran viikossa uutiskirjeen, joka sisältää viikon ajalta tärkeimmät uutisemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Parhaat kännykkätarjoukset

Honor 200 Pro – hinta laskenut -43%

Honor 200 Pro
199 € Power
349 € Elisa
499 € Multitronic

Alin hinta viikko sitten: 349 €

Motorola Moto G85 – hinta laskenut -41%

Motorola Moto G85
200 € Lenovo
337 € Multitronic
349 € Proshop

Alin hinta viikko sitten: 336 €

Honor X5c Plus – hinta laskenut -39%

Honor X5c Plus
79 € Verkkokauppa.com
79 € Gigantti
79 € Prisma Verkkokauppa

Alin hinta viikko sitten: 129 €

Motorola Moto E14 – hinta laskenut -39%

Motorola Moto E14
59 € Telia
97 € Gigantti
97 € Power

Alin hinta viikko sitten: 97 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.