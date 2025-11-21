Lidlin digitaaliset ominaisuudet kehittyvät: ostokset voi itse skannata puhelimella ja ne voi maksaa suoraan sovelluksella

on ottanut tällä viikolla käyttöön uuden testin Lidl Plus -sovelluksessa. Uusi toiminto on nimeltään Scan&Go.

"Tämä ominaisuus vastaa varmasti monien erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin. Pieniä eväsostoksia tekevä voi kipaista kauppaan, skannata pari tuotetta ja poistua ripeästi pikakassan kautta. Vastaavasti isomman perheen viikko-ostoksia voi kerätä omassa tahdissa suoraan kärryssä olevaan kauppakassiin ja välttää ostosten purkamisen ja pakkaamisen kassalla", Lidlin asiakkuusjohtaja Meri Aalto luettelee uuden ominaisuuden etuja asiakkaalle.

Palvelu monipuolistaa digitaalista kaupankäyntiä ja ottaa enemmän irti asiakkaan omasta älypuhelimesta. Sovelluksen ja älypuhelimen avulla ostokset voi heti skannata sitä mukaan, kun ne ostoskoriin nappaa ja kaikki ostokset saa lopuksi maksettua nopeasti pikakassalla.





Scan&Go on käytössä maanantaista 17.11. alkaen viidessä myymälässä Espoossa. Myymälät ovat Niittykumpu, Laajalahti, Hannus, Kauklahti ja Entresse. Lidl Plus -sovelluksessa palvelu näkyy, jos lempimyymäläksi on valittu joku testimyymälöistä. Vuoden 2026 alusta alkaen omatoiminen skannaaminen laajenee vaiheittain muihin Lidl-myymälöihin eri puolilla Suomea.







Kauppaan saavuttaessa palvelu otetaan käyttöön myymälän sisäänkäynnistä löytyvällä qr-koodilla tai gps-paikannusta käyttämällä. Tämän jälkeen ostoksia voi alkaa skannaamaan.



Pakatuista tuotteista luetaan viivakoodit. Myös aletuotteita voi skannata, sillä alelapuissa on viivakoodit. Paistopisteen herkut skannataan tuotteen hintakyltistä. Punnittavia tuotteita varten myymälöihin on asennettu uudet vaa'at: hedelmät ja vihannekset sekä irtokarkit laitetaan vaa'alle, vaaka tunnistaa tuotteen ja tuotteen hinta piipataan vaa'an näytöltä.



Sovellus huomio etukupongit. Maksamisen voi hoitaa oman valinnan mukaan joko pikakassalla, tavallisella kassalla tai appissä, jos on rekisteröinyt maksukortin sovellukseen. Appin maksuominaisuus Lidl Pay on ollut aiemmin käytössä sähköauton latauspisteillä. Nyt sillä voi maksaa helposti ja nopeasti myös ostokset.







Myös esimerkiksi alkoholituotteet voi skannata sovelluksella, mutta tällöin maksaminen tapahtuu tavallisella kassalla.