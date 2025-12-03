Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota DNA:n liittymien irtisanomiskäytäntöihin - DNA muutti käytäntöjään

Janne Yli-Korhonen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertoo kuluttaja-asiamiehen kiinnittäneen huomiota DNA Oyj:n viestintäpalvelusopimusten irtisanomiskäytäntöihin. Valvovan silmän alle joutuivat DNA:n puhelinliittymä- ja laajakaistapalvelusopimusten irtisanominen.



Kuluttajien mukaan irtisanominen koettiin vaikeaksi, vaikka DNA onkin tarjonnut useita kanavia viestintäsopimusten irtisanomiseen. Vaikeutta aiheutti ohjeistus, joka ei ollut riittävän selkeää tai kattavaa.

Puhelinliittymät ja laajakaistapalvelut kuuluvat niin sanottuihin välttämättömyyspalveluihin, joiden sopimukset kuluttajien on voitava irtisanoa vaivattomasti, KKV kertoo.

DNA:n mukaan kuluttajille tarjottiin monipuolisesti useita irtisanomiskanavia, kuten verkossa itsepalveluna, puhelimitse ja myymälässä, viestintäpalveluiden irtisanomiseksi.

Kuluttaja-asiamies katsoi, että DNA:n tapa järjestää irtisanominen monikanavaisesti etenkin puhelin- ja laajakaistasopimusten kaltaisissa välttämättömyyspalveluissa on ensiarvoisen tärkeää, jotta erilaiset kuluttajaryhmät pystyvät käyttämään lakisääteisiä oikeuksiaan tehokkaasti ja vaivattomasti.



DNA:n verkkosivuilta oli kuitenkin vaikea löytää helposti kattavia ohjeistuksia irtisanomiseen, mikä on voinut vaikeuttaa irtisanomista.

Kuluttaja-asiamiehen saamien yhteydenottojen mukaan eri asiakaspalvelukanavissa oli irtisanomisen yhteydessä kysytty useampaan otteeseen irtisanomissyytä.

Tästä DNA sai muistutuksen, että sopimuksia irtisanottaessa puhelimitse tai sähköisesti kuluttajan irtisanomistahto on asetettava etusijalle.

DNA ilmoitti huomioivansa asian asiakaspalvelussaan ja on tehnyt muutoksia sähköiseen irtisanomiskanavaansa siten, ettei syyn kertominen ole kuluttajille jatkossa pakollista, vaan vapaaehtoista.



Muutoksien kuluttaja-asiamies katsoi olevan riittäviä, joten asiassa ei ollut tarvetta jatkotoimenpiteille ja päätti asian käsittelyn.

Kuluttaja-asiamies on puuttunut valvonnassaan eri toimialojen irtisanomiskäytäntöihin ja se on antanut esimerkiksi Elisalle huomautuksen tänä vuonna laajakaistan irtisanomiseen liittyen.


