Muistien hintojen nousun karu seuraus: Kännyköiden tallennustila ja RAM laskevat - 4GB kännyköiden ja muistikorttien paluu

Samalla kuluttajatuotteiden osalta hinnat ovat nousseet lähes järisyttävällä tahdilla. Modernin pelitietokoneen kasaamisesta on tullut hetkessä aivan liian kallista useimpien kukkarolle, kun pelkän käyttömuistin (RAM) hinta on kivunnut moninkertaiseksi lyhyessä ajassa.
Mutta muistien hintojen nousulla on vaikutuksensa myös kännyköihin.
Jopa aivan halvimmissa kännyköissä ollaan päästy viimeisen parin vuoden aikana pisteeseen, että tallennustilaa on ollut tarjolla varsin runsaasti ja käyttömuistin määräkään ei hidasta puhelimen toimintaa.
Samalla huippukännyköissä tallennustila on kiivennyt puolen teratavun tasolle ja sen ylikin - ja käyttömuistin määräkin on alkanut pyörimään 12 ja 16 gigatavun tienoilla.
Tähän on tulossa ensi vuonna selkeä ja karu muutos.
Analyytikkofirma TrendForce arvioi, että ensi vuonna budjettikännyköissä, eli käytännössä kaikissa julkaisuhetkellä alle 200 euroa maksavissa kännyköissä palataan parin vuoden takaiseen maailmaan, eli halpispuhelimissa on tarjolla enää 4 gigatavua käyttömuistia.
Huippukännyköissä todennäköisesti 16 gigatavun käyttömuistista luovutaan ensi vuonna kokonaan ja uudeksi huippupuhelinten muistin tasoksi asettunee 12 gigatavua.
Keskitason kännyköissä, eli noin 400-500 euroa maksavissa puhelimissa tultaneen näkemään korkeintaan 8 gigatavun käyttömuistin määrää ensi vuoden uusissa malleissa.
Muistikorttien paluuSamalla saatetaan nähdä myös vanhojen kunnon microSD-muistikorttien paluu puhelinten tallennustilan lisävälineeksi. Eli markkinoilla veikkaillaan myös sitä, että puhelinten sisäinen tallennustilan määrä olisi laskemassa ensi vuonna reippaalla kädellä.
Huippukännyköistäkin esiteltäneen 128 gigatavun tallennustilalla varustettuja versioita, kun nykyisin mallistot pitkälti alkavat 256 gigatavun tasosta. Teratavun tallennustilalla varustetut mallit todennäköisesti tullaan hinnoittelemaan vielä aiempaakin poskettomilla hinnoilla, joten niiden kysyntä saattaa romahtaa täysin.
Vanhat mallit lakkautetaan nopeammin?Yksi mielenkiintoinen kulma koskee myös vanhempia, mutta vielä tuotannossa olevia kännykkämalleja. Samaisten arvioiden mukaan kännykkävalmistajat saattavat lopettaa hyvinkin nopealla aikataululla nykyisten, eli käytännössä tänä vuonna julkaistujen puhelinten valmistuksen.
Vielä tänä vuonna julkaistut puhelimet on varustettu reiluilla muistimäärillä ja isolla tallennustilalla. Ja arvioiden mukaan nyt, muistien hintojen räjähdysmäisen kasvun vuoksi, tällaisten puhelinten valmistus saattaa olla jo nyt tappiollista.
Eli joko vanhojen mallien hintoja kiskaistaan ylöspäin, firmojen kannalta järkevämmin hinnoiteltuja uutuuksia odotellessa - tai sitten pienemmällä muistimäärällä ja tallennustilalla varustetut seuraajamallit kiiruhdetaan aiempaa nopeammin markkinoille, jotta edeltäjämalleista päästään nopeammin eroon.
TweakTown spekuloi, että etenkin Apple voi joutua miettimään vanhojen malliensa hinnoittelun kokonaan uusiksi. Yhtiöhän pitää perinteisesti tuotannossa paria vanhempaa iPhone-mallia, joilla se kosiskelee hieman tiukemmalla budjetilla puhelinta ostavia kuluttajia. Nyt vanhat, isoilla muisteilla ja isolla tallennustilalla varustetut mallit, eivät olisikaan enää kannattavia Applen näkökulmasta.
