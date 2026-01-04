Tässä joulukuun ja vuoden 2025 myydyimmät puhelimet Suomessa

Joulukuussa 2025 voiton vei Apple useammalla mallilla. Esimerkikis DNA:lla sekä kuluttaja-asiakkaiden että yritysasiakkaiden listalla ykkösenä on iPhone 16e, ja näiden perässä tulevat iPhone 16, iPhone 17 ja iPhone 17 Pro Max.
Toisaalta myös edulliset kännykät kävivät kaupan joululahjoja hankittaessa. Elisalla kuluttajien listalla kärjessä on OnePlussan Nord CE5, jonka perässä tulevat Samsungin Galaxy A16 ja Galaxy A56.
Puettavien laitteiden kohdalla joulukuun osalta esille nousee Oura 4 -älysormus, joka on Gigantin listan kärjessä ja Elisalla toisena.
Koko vuoden 2025 osalta edukseen esiintyy Applen iPhone 15, joka oli DNA:lla kuluttaja-asiakkaiden suosikki ja Elisalla toiseksi suosituin.
Muutenkin Applen mallit olivat suosittuja, sillä kärjessä esiintyy eri iPhone 16 -mallit. Muiden valmistajien osalta suosituimpia olivat Samsungin Galaxy A56, joka oli sekä Elisan että Veikon Koneen myydyin malli ja Telialla toiseksi myydyin.
Muita suosittuja vaihtoehtoja olivat vuoden aikana muun muassa OnePlus Nord CE 4 Lite 5G, Honor 200 5G, OnePlus 13 5G, Motorola E14 4G, Samsung Galaxy A36 ja Honor Magic7 Lite.
DNA:n myydyimmät puhelimet kuluttaja-asiakkaat joulukuussa 2025
- Apple iPhone 16e 5G
- Apple iPhone 16 5G
- Apple iPhone 17 Pro Max 5G
- Samsung Galaxy A16 5G
- Honor 200 5G
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- Samsung Galaxy A56 5G
- Apple iPhone 15 5G
- Apple iPhone 17 5G
- Honor X5c Plus
- Samsung Galaxy A26 5G
- Samsung Galaxy A16
- Honor 400 Smart 5G
- Samsung Galaxy A17 5G
- OnePlus Nord CE 4 Lite 5G
DNA:n myydyimmät puhelimet yritysasiakkaat joulukuussa 2025
- Apple iPhone 16e 5G
- Apple iPhone 17 Pro Max 5G
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- Samsung Galaxy A56 5G Enterprise Edition
- Apple iPhone 17 5G
- Samsung Galaxy A16 5G
- Apple iPhone 15 5G
- Apple iPhone 16 5G
- HONOR 200 5G
- Samsung Galaxy A56 5G
- Samsung Galaxy S25 Ultra 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
- OnePlus Nord CE 4 Lite 5G
- Samsung Galaxy A36 5G
- HONOR X5c Plus 4G
Elisan myydyimmät puhelimet henkilöasiakkaille joulukuussa 2025
- OnePlus Nord CE5
- Samsung Galaxy A16
- Samsung Galaxy A56
- Honor X5c Plus
- Honor 400 Smart
- Samsung Galaxy A16 128GB
- Apple iPhone 17 Pro Max
- Apple iPhone 17 Pro
- Apple iPhone 16e
- Apple iPhone 15
- Apple iPhone 16
- Samsung Galaxy A26
- OnePlus Nord 5
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25 Ultra
Elisan myydyimmät puhelimet yritysasiakkaille joulukuussa 2025
- Apple iPhone 17
- Apple iPhone 17 Pro
- Apple iPhone 15
- Apple iPhone 17 Pro Max
- Samsung Galaxy S25
- Apple iPhone 16
- Apple iPhone 16e
- Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- OnePlus 15
- Samsung Galaxy A26
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy A16 128GB
- OnePlus 13
- Samsung Galaxy A16
Telian myydyimmät puhelimet kuluttajille joulukuussa 2025
- Samsung Galaxy A56 5G
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- Apple iPhone 17 Pro Max 5G
- Apple iPhone 16 5G
- Motorola E14 4G
- OnePlus Nord CE5 5G
- Apple iPhone 17 5G
- Honor X5c Plus 4G
- Apple iPhone 15 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
Telian myydyimmät puhelimet yrityksille joulukuussa 2025
- Samsung Galaxy A36 5G
- Samsung Galaxy A17 5G
- Samsung Galaxy A56 5G
- Apple iPhone 17 5G
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- Apple iPhone 16 5G
- Samsung Galaxy S25 5G
- Apple iPhone 16e 5G
- Apple iPhone 17 Pro Max 5G
- Samsung Galaxy Xcover7 5G
Gigantin myydyimmät puhelimet joulukuussa 2025
- Apple iPhone 15
- Samsung Galaxy A26 5G
- Apple iPhone 17 Pro
- HONOR X5c Plus
- Samsung Galaxy A16 LTE
- Samsung Galaxy A56 5G
- Apple iPhone 16
- Samsung Galaxy A17 5G
- OnePlus Nord CE5
- Samsung Galaxy S24 5G
Veikon Koneen myydyimmät puhelimet joulukuussa 2025
- Samsung Galaxy A56
- Apple iPhone 17 Pro
- Apple iPhone 17
- Apple iPhone 17 Pro Max
- Samsung Galaxy A26
- Honor 400 Smart
- Honor Magic7 Lite
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy A16 LTE
- Honor X5C Plus
DNA:n myydyimmät älykellot ja -rannekkeet joulukuussa 2025
- Honor Choice Watch 2i
- Apple Watch 11 series GPS
- Xplora XGo2 lasten kellopuhelin
- Huawei Watch Fit SE
- Honor Watch 5
- Samsung Galaxy Watch7
- Xplora XGO3 2nd Gen lasten kellopuhelin
- Samsung Galaxy Fit3
- Huawei Watch GT 6
- Apple Watch SE 3
- Garmin Venu 4
- Apple Watch Series 11 GPS + Cellular
- Garmin Venu 3
- Huawei Fit 4
- Garmin Vivoactive 5
Elisan myydyimmät älykellot ja muut puettavat laitteet joulukuussa 2025
- Samsung Galaxy Watch7
- Oura Ring 4
- Polar Ignite 2
- Polar Ignite 3
- Apple Watch SE 3
- Garmin Vivoactive 5
- Apple Watch S11
- Xplora Xgo2
- ZTE K1 Pro
- Xplora 6 Play
- Huawei Watch GT 6
- HONOR Choice Watch 2i
- Xplora XGO 3 2nd Gen
- Google Pixel Watch 3
- Xplora X6
Telian myydyimmät älykellot joulukuussa 2025
- Apple Watch Series 11 GPS
- Apple Watch SE 3 GPS
- Xplora XGO2 4G
- ZTE K1 PRO 4G
- Apple Watch SE 3 Cellular+GPS
- Garmin Vivoactive 5
- Samsung Galaxy Watch7 BT
- ZTE Kids Watch K2 Pro 4G
- Honor Choice Watch 2i
- Apple Watch ULTRA 3 GPS+Cellular
Gigantin myydyimmät puettavat tuotteet joulukuussa 2025
- Oura Ring 4
- Apple Watch SE 3
- Apple Watch Series 11
- Samsung Galaxy Watch 7
- Samsung Galaxy Fit3
- Xplora XGO2
- Polar Ignite 3
- Polar Ignite 2
- Garmin Vivofit 4
- Polar Pacer Pro
