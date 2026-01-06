Samsungin johtaja: Kännyköiden hinnat nousevat "väistämättä" tänä vuonna - tekoälyn aiheuttama muistikriisi syynä

Samsungin toinen toimitusjohtaja TM Roh arvioi, että kännyköiden hinnat tulevat nousemaan vuoden 2026 aikana "vääjäämättä".

Reutersille antamassaan haastattelussa Roh kertoo miten kännykkävalmistajien on käytännössä pakko nostaa puhelintensa hintoja, koska muistipiirien hinnat ovat nousseet niin paljon.

Muistipiirien hintojen nousu alkoi räjähdysmäisesti syksyllä 2025, kun kaksi suurinta muistipiirien valmistajaa nosti tukkuhintojaan lähes kolmanneksella. Syynä muistien äkilliseen hinnan nousuun on niiden valtava kysyntä: tekoälyfirmat rakentavat hurjaa tahtia uusia datakeskuksia ympäri maailmaa ja ostavat käytännössä kaiken valmistettavan muistikapasiteetin, lähes hinnalla millä hyvänsä.

Toki Samsung itse hyötyy myös muistien hintojen noususta suoraan, sillä Samsungin jättimäiseen yrityskokonaisuuteen kuuluva Samsung Semiconductor on maailman suurin muistipiirien valmistaja - ja samalla yksi niistä muistivalmistajista, joka nosti hintojaan merkittävästi syksyllä 2025.



Muistien hintojen raju kallistuminen on aiheuttanut jo lukuisia muutoksia teknologiamarkkinassa. Mm. muistipiireihin keskittynyt kuluttajabrändi Crucial lakkautetaan pian ja läppäreiden hintoihin on povattu isoja hinnankorotuksia. Hiljattain kerrottiin myös miten pelikäyttöön tarkoitettujen näytönohjainten hinnat saattavat jopa tuplaantua tämän vuoden aikana.


