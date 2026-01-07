Telialla käynnistyi muutosneuvottelut: jopa 200 työpaikkaa voi vähentyä Suomessa

on käynnistänyt muutosneuvottelut, joiden tavoitteena on jatkaa yksinkertaisemman ja tehokkaamman organisaation rakentamista.Neuvottelujen piirissä on kaikkiaan noin 2000 tehtävää. Telian Suomen toiminnoissa voi arviolta päättyä 280 tehtävää, mutta samalla noin 80 uutta tehtävää voidaan perustaa.

"Jatkamme strategiamme toteuttamista suunnitellusti. Keskitymme ydinliiketoiminnan kasvuun ja panostamme laatuun, turvallisuuteen ja kriittisten operaatioiden tukeen. Panostukset edellyttävät meiltä organisaation yksinkertaistamista kulujen karsimiseksi ja toiminnan sujuvoittamiseksi", sanoo Telia Finlandin toimitusjohtaja Holger Haljand.

Suunnitellut muutokset voivat siis johtaa arviolta 200 tehtävän nettovähennykseen. Telialla on Suomessa noin 3000 työntekijää.





Suunnitellut muutokset eivät koske kuluttaja-asiakaspalvelua tai Telia Kauppoja. Tavoitteena on panostaa jatkossakin asiakaskokemukseen ja myymäläverkostoon sekä muun muassa mobiiliverkon kehittämiseen, laatuun ja tietoturvaratkaisuihin.



Eri yksiköissä käynnistyvät neuvotteluprosessit päättyvät helmikuun aikana.







Operaattoreista Elisa hiljattain päätti muutosneuvottelut, jotka johtivat 347 työpaikan päättymiseen