Vihdoin vahvistus: Applen Siri-avustaja toimii jatkossa Googlen tekoälyn avulla

Bloombergin saamien tietojen mukaan Apple maksaisi Googlelle Geminin käytöstä miljardi dollaria vuosittain.
Vastineeksi Apple saa sen omilla tiedoillaan höystetyn Gemini-tekoälymallin, joka pyörii Applen omilla palvelimilla ja joka on käytännössä hyvin erilainen kuin Googlen itsensä tarjoama Gemini (johtuen tekoälylle syötetyistä eri parametreistä).
Virallisen tiedotteen mukaan Apple on pitkällisen harkinnan jälkeen päätynyt siihen lopputulokseen, että Googlen tekoälyratkaisut tarjoavat Applen kannalta parhaat elementit Applen tekoälyratkaisujen kehitykselle.
Geminiin pohjautuvan Sirin odotetaan saapuvan iPhonelle iOS-käyttöjärjestelmäpäivitys 26.4:n myötä, eli arvioiden mukaan maalis-huhtikuussa 2026. Huhujen mukaan isompi iPhonen ja koko Applen ekosysteemin riuhtaiseminen tekoälyaikakauteen alkaa kuitenkin vasta syksyllä julkaistavan iOS 27:n myötä.
Kommentoi artikkelia