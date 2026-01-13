Sovellus, joka tarkistaa satuitko mahdollisesti kuolemaan, nousi sovelluskaupan ykköseksi

Petteri Pyyny

Sovellus, joka tarkistaa satuitko mahdollisesti kuolemaan, nousi sovelluskaupan ykköseksi
Vaikka Suomessa ollaan säännöllisesti järkyttyneitä iltapäivälehtien otsikoissa maamme alhaisesta syntyvyydestä, maailmasta löytyy iso määrä maita, joissa lapsia ns. hedelmällisyysluku on huomattavasti Suomea alhaisempi.

Yksi näistä on Kiina. Samalla Kiinan väestö luonnollisesti vanhenee. Lisäksi Kiinassa, kuten koko muussakin maailmassa, kaupungistuminen on megatrendi, joka on osaltaan hajottanut sukuyhteisöjä, nuorten muuttaessa suurkaupunkeihin.

Näiden seikkojen vuoksi Kiinassa elää yhä enemmän yksin asuvia ihmisiä. BBC:n mukaan yksinasuvien määrä nousee Kiinassa pian 200 miljoonaan.

Tältä pohjalta ei ole tavallaan valtavan yllättävää, että Kiinan sovelluskauppojen suosituimmaksi maksulliseksi sovellukseksi on noussut lyhyessä ajassa "Oletko kuollut?" -sovellus.



Sovellus, kiinalaiselta nimeltään DeMuMu, vaatii käyttäjää ilmoittamaan vähintään kahden päivän sovelluksen kautta, että hän on edelleen hengissä. Jos ilmoitusta ei kuulu kahteen päivään, sovellus ilmoituksen tiedon henkilön läheisille.

Ilmoituksessa kehotetaan vastaanottajia tarkistamaan henkilön vointi, koska hänestä ei ole kuulunut määräaikaan mennessä mitään.

Sovellus on noussut myös Kiinan ulkopuolella hyvin suosituksi, sillä se on Yhdysvaltain, Singaporen ja Hong Kongin toiseksi ladatuin maksullinen hyötysovellus. Syynä suosiolle on todennäköisesti ulkomailla asuvien kiinalaisten tarve tiedottaa kotimaassa asuville läheisille hyvinvoinnistaan.

Suomessa DeMuMu ei ollut sadan suosituimman iPhonen hyötyohjelman joukossa, kun tarkistimme suosiolistat data.ai -palvelusta. Sovelluksen voi ladata täältä.


Tilaa Puhelinvertailun uutiskirje!

Lähetämme noin kerran viikossa uutiskirjeen, joka sisältää viikon ajalta tärkeimmät uutisemme.

Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.

Parhaat kännykkätarjoukset

Honor X5 Plus – hinta laskenut -39%

Honor X5 Plus
79 € DNA

Alin hinta viikko sitten: 129 €

Honor X6b (4G) – hinta laskenut -34%

Honor X6b (4G)
99 € Mobiilipiste.fi
149 € Power

Alin hinta viikko sitten: 149 €

Samsung Galaxy Z Fold6 – hinta laskenut -33%

Samsung Galaxy Z Fold6
1199 € Proshop
1399 € Mobiilipiste.fi
2099 € Power

Alin hinta viikko sitten: 2099 €

Xiaomi Poco F7 Ultra – hinta laskenut -27%

Xiaomi Poco F7 Ultra
597 € CDON
636 € Proshop
683 € Hobby Hall

Alin hinta viikko sitten: 812 €

Kommentoi artikkelia

Pysy aiheessa ja kirjoita asiallisesti. Epäasialliset viestit voidaan poistaa tai niitä voidaan muokata toimituksen harkinnan mukaan.

Haluan ilmoituksen sähköpostitse, kun ketjuun kirjoitetaan uusi viesti.