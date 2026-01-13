Sovellus, joka tarkistaa satuitko mahdollisesti kuolemaan, nousi sovelluskaupan ykköseksi

Yksi näistä on Kiina. Samalla Kiinan väestö luonnollisesti vanhenee. Lisäksi Kiinassa, kuten koko muussakin maailmassa, kaupungistuminen on megatrendi, joka on osaltaan hajottanut sukuyhteisöjä, nuorten muuttaessa suurkaupunkeihin.
Näiden seikkojen vuoksi Kiinassa elää yhä enemmän yksin asuvia ihmisiä. BBC:n mukaan yksinasuvien määrä nousee Kiinassa pian 200 miljoonaan.
Tältä pohjalta ei ole tavallaan valtavan yllättävää, että Kiinan sovelluskauppojen suosituimmaksi maksulliseksi sovellukseksi on noussut lyhyessä ajassa "Oletko kuollut?" -sovellus.
Sovellus, kiinalaiselta nimeltään DeMuMu, vaatii käyttäjää ilmoittamaan vähintään kahden päivän sovelluksen kautta, että hän on edelleen hengissä. Jos ilmoitusta ei kuulu kahteen päivään, sovellus ilmoituksen tiedon henkilön läheisille.
Ilmoituksessa kehotetaan vastaanottajia tarkistamaan henkilön vointi, koska hänestä ei ole kuulunut määräaikaan mennessä mitään.
Sovellus on noussut myös Kiinan ulkopuolella hyvin suosituksi, sillä se on Yhdysvaltain, Singaporen ja Hong Kongin toiseksi ladatuin maksullinen hyötysovellus. Syynä suosiolle on todennäköisesti ulkomailla asuvien kiinalaisten tarve tiedottaa kotimaassa asuville läheisille hyvinvoinnistaan.
Suomessa DeMuMu ei ollut sadan suosituimman iPhonen hyötyohjelman joukossa, kun tarkistimme suosiolistat data.ai -palvelusta. Sovelluksen voi ladata täältä.
