Janne Yli-Korhonen

Alkuperäinen Hill Climb Racing rikkoi 2 miljardin latauksen rajan
Kotimaisen Fingersoftin Hill Climb Racing -mobiilipelisarjan ykkösosa on ylittänyt merkittävän rajan.



Vuonna 2012 julkaistua peliä on ladattu nyt yli 2 miljardia kertaa, ja vielä 13 vuoden jälkeenkin peliä pelaa yli 4 miljoonaa ihmistä päivittäin.

"Pitää olla todella kiitollinen pelaajillemme, ihan nöyräksi vetää", sanoo Teemu Närhi, Fingersoftin toimitusjohtaja. "Kun peli julkaistiin, ajattelimme että seuraavaksi aletaan sitten tekemään uutta peliä, mutta pelaajien innostus ja jatkuva kiinnostus pistivät suunnitelmamme uusiksi. Nyt nähdään että tällaisia ikivihreitä pelejä pelataan jopa vuosikymmeniä. Onneksi meillä on lahjakkaat tiimit Hill Climb Racing -pelien parissa, niin saadaan jatkossakin hyvää sisältöä pelaajillemme"



Yhteensä sarjan peleillä on lähes 3 miljardia latausta eri alustoilla. Yli 2,5 miljardin rajan pelisarjan pelit rikkoivat loppuvuodesta 2024. Eli yksinään ykkösosa on kerännyt suurimman osan latauksista.



Hill Climb Racing on ladattavissa Google Playstä ja Apple App Storesta. Pelistä löytyy myös mainosvapaa versio Hill Climb Racing+ Apple Arcadessa. Hill Climb Racing Liteä puolestaan voi pelata selaimessa YouTube Playablesin kautta tai Poki.comissa.

Sarjan kolmannen osan testijulkaisu toteutettiin juuri Suomessa. Tämä varmasti tulee nostamaan latauskertoja entisestään, kun varsinainen julkaisu tapahtuu.



