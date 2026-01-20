Elisan lankaliittymät siirtyvät historiaan kesäkuussa

Janne Yli-Korhonen

Elisan lankaliittymät siirtyvät historiaan kesäkuussa
Elisa kertoo tiedotteessaan siirtävänsä lankaliittymät historiaan tämän vuoden kesän aikana. Vielä kevään ajan lankaliittymät toimivat edelleen kuten aiemminkin, mutta lopullinen päätös niiden toiminnalle tulee 30.6.2026.

Elisa kertoo tiedotteessaan, että Elisan perustaja Daniel Wadén oli merkittävässä roolissa Suomen lankapuhelinverkon kehityksessä. Vielä 1990-luvulla lankapuhelin oli tuttu näky Suomen kotitalouksissa. Mobiiliverkkojen ja matkapuhelinten kehityksen kiihtyessä 2000-luvun alussa lankapuhelinten määrä alkoi vähentyä merkittävästi.



Muista operaattoreista Telia luopui lankapuhelinverkosta vuoden 2019 lopulla.

"Muutos on osa kehitystä kohti uudempia ja toimivampia teknologioita, ja se koskee niin kuluttajia kuin yrityksiäkin. Tällä hetkellä Elisan asiakkaiden käytössä on enää muutamia tuhansia lankaliittymiä ja määrä vähenee koko ajan. Lankaliittymiä on käytetty muun muassa lankapuhelimissa, fakseissa, vaihderatkaisuissa ja hissipuhelimissa. Uusia liittymiä ei ole myyty enää vuosiin", kertoo Elisan kuluttajien liittymistä vastaava liiketoimintajohtaja Ilkka Pohtola.



Elisa ottaa yhteyttä lankapuhelinverkon palveluja käyttäviin yksityisiin sekä yritysasiakkaisiin kevään aikana ja tarjoaa näille vaihtoehtoisia ratkaisuja.



Lankapuhelinnumero on mahdollista säilyttää, vaikka itse lankaliittymä lakkaakin olemasta. Tarjolla on mobiiliverkkoa hyödyntäviä liittymiä, joihin tuttu numero voidaan sellaisenaan siirtää. Liittymää voi jatkossa käyttää kotona, töissä tai mökillä tavallisella kännykällä tai lankapuhelimen kaltaisella GSM-pöytäpuhelimella, Elisa kertoo.



