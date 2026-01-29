Ikivanhat iPhonet saivat yllättäen virallisen päivityksen, ensimmäistä kertaa vuosiin

Yhtiö lupaa kännyköilleen viiden vuoden ajan suuret ohjelmistopäivitykset, eli julkaisuhetkestä laskien uusi iPhone saa aina viisi suurta iOS-päivitystä. Mutta yhtiö usein päättääkin oma-alotteisesti tukea kännyköitään tätäkin pidempään: esimerkiksi vuonna 2019 julkaistu iPhone 11 -mallisto sai vuonna 2025 julkaistun iOS 26 -päivityksen.
Suurten iOS-päivitysten lisäksi Apple tarjoilee tietoturvapäivityksiä usein huomattavasti tätäkin pidempään.
Mutta tuorein päivitys koski vielä paljon, paljon vanhempia iPhoneja, sillä Apple julkisti iOS 12.5.78 -päivityksen.
Kyseinen päivitys on tarkoitettu siis kännykkämalleille, jotka eivät koskaan päivittyneet iOS 13:een saakka, eli vuonna 2013 julkaistulle iPhone 5s:lle sekä vuonna 2014 julkaistuille iPhone 6:lle ja iPhone 6 Plussalle.
Tätä ennen kyseisille puhelimille on julkaistu kriittisiä tietoturva-aukkoja paikkava pieni päivitys vuonna 2013.
Uusin päivitys ei ole enää edes tietoturvapäivitys, vaan se ainoastaan päivittää puhelimista löytyvän varmenteen, joka olisi vanhentumassa tammikuussa 2027. Käytännössä päivitys mahdollistaa sen, että iPhone 5s:llä ja iPhone 6:lla voi soittaa vuoden 2027 jälkeenkin FaceTime-puheluita ja lähettää iMessage-viestejä.
Mitään uusia ominaisuuksia tai toiminnallisuuksia kyseisiin puhelinmalleihin ei ole enää tullut vuoden 2019 jälkeen, jolloin viimeiset merkittävät muutokset tehtiin puhelimissa vieläkin käytössä olevaan iOS 12 -käyttöjärjestelmään.
Applelle tuotteiden erittäin pitkä tuki on hyvää bisnestä, sillä se parantaa yhtiön mainetta ja toisaalta Applen liiketoiminta koostuu yhä enenevissä määrin palveluista, joita iPhone-käyttäjät ostavat Applen kautta - eikä niinkään laitemyynnistä.
Samaan aikaan myös isot Android-valmistajat ovat parantaneet toimintaansa viime vuosina: sekä Google että Samsung tarjoavat suuret käyttöjärjestelmäpäivitykset (lähes kaikille) uusille puhelimilleen jopa seitsemän vuoden ajan ja useimmat muutkin Android-valmistajat ovat parantaneet päivityslupauksiaan merkittävästi.
