Garminin pieleen mennyt päivitys kadotti kellon ja puhelimen kytköksen - näin korjaat

Sovelluspäivityksen jälkeen netti täyttyi vihaisista kommenteista siitä, miten puhelin ei enää löydä Garminin älykelloa - ja tietoja ei saa synkronoitua kellosta puhelimeen ja siitä pilveen.
Päivityksen - v5.21 - ongelmat vaikuttavat iskeneen erityisesti iPhone-käyttäjiin. Ja yhtiön julkaisemat viralliset korjausohjeet vaikuttavat korjanneen tilanteen vain osalle käyttäjistä.
Somessa levisikin sitten toimivampi korjausohje. Eli jos iPhonen Garmin Connect -sovelluksesi ei ole jostain syystä edelleenkään yhdistettynä kelloosi, tee näin:
- Avaa Garmin Connect -sovellus
- Napauta oikeasta yläkulmasta tai valikosta kohtaa Laitteet.
- Valitse se kello, jonka haluat yhdistää.
- Valitse oikean yläkulman "kolmen pisteen" takaa kohta Unohda laite.
- Käynnistä kello ja puhelin uudestaan. (täältä ohjeet kellon käynnistämiseksi uudestaan)
- Nyt, lisää kello puhelimeen kellon näyttöön ilmestyvällä QR-koodilla, eli skannaamalla QR-koodi puhelimesi kameralla.
Mikäli yhdistäminen ei onnistu ensimmäisellä kerralla, toista samat vaiheet, kunnes temppu onnistuu.
Tiedot eivät katoa prosessissa mihinkään, vaan kellosta löytyvät tiedot synkronoituvat puhelimeen, kun yhteys on muodostettu. Vanhemmat tiedot ovat jo valmiiksi Garminin pilvipalvelussa tallessa.
