Vihdoin: Signalissa on nyt viestihistorian varmuuskopiointi pilveen, vahvalla salauksella tietenkin

Signal on sinänsä tukenut viestihistorian varmuuskopiointia, mutta se on ollut äärimmäisen kömpelöä käytettävyydeltään. Viestit ovat varmuuskopioituneet oletuksena samaan puhelimeen, jossa Signal itsessään on, eli laitteen hajotessa niistä ei ole ollut mitään iloa.
Ja puhelimesta automaattisen kopioinnin järjestäminen johonkin ulkopuoliseen pilvipalveluun on useimmille peruskäyttäjille aivan liian monimutkaista.
Mutta nyt Signalissa on saatavilla täysverinen pilvitallennuspalveluun varmuuskopiointi. Aiemmin varmuuskopiointi pilveen oli tarjolla vain Signalin beetaversioiden käyttäjille.
Signalin varmuuskopioinnin saa käyttöön näin:
- Napauta Signalin päänäkymässä vasemmassa yläkulmassa näkyvää profiiliasi
- Kelaa esiin aukeavaa valikkoa alaspäin ja valitse sieltä kohta Varmuuskopiot (toistaiseksi kohdassa on vielä BETA-leima, mutta siitä ei tarvitse välittää)
- Seuravaksi seuraa ohjeita ja aloita varmuuskopioinnin määrittäminen klikkaamalla esiin aukeavasta näkymästä kohtaa Määritä
- Tärkeää: Varmuuskopoinnin asettamisen yhteydessä ruudulle tulee pitkä salausavain. Salausavain on pakko tallettaa itselle muistiin, koska ilman sitä varmuuskopioita ei voi palauttaa mitenkään.
Lopuksi pitää valita vielä varmuuskopioinnin tapa. Ilmainen varmuuskopiointi tallettaa kaikki tekstimuotoiset viestit, mutta kuvat ja videot vain 45 vuorokauden ajalta.
Jos haluaa myös kuvien ja videoiden varmuuskopioinnin pidemmältä ajalta, pitää valita 2 euroa kuukaudessa maksava maksullinen varmuuskopiointitilaus. Tilausmaksuilla rahoitetaan Signalin kehitystyötä. Tiedot säilytetään Signalin palvelimilla, vahvasti salattuna.
Aivan lopuksi kannattaa vielä ruksia päälle kohta Varmuuskopioi matkapuhelinverkon kautta, koska me suomalaisethan emme juurikaan WiFi-yhteyksiä kännyköissämme tarvitse.
