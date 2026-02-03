Omistatko kännykän? Finnairilta uusi ohje lentomatkustajille

Muistutus koskee varavirtalähteitä. Varavirtalähteiden käyttö on lennoilla nykyisin kokonaan kiellettyä.
Tämä tarkoittaa sitä, että varavirtalähteellä ei saa ladata kännykkää, tablettia tai kuulokkeita lennon aikana lainkaan. Lisäksi varavirtalähdettä itseäänkään ei saa ladata lennon aikana, vaikka lentokoneessa olisi tarjolla pistorasia tai USB-latausportti.
Syy tähän on Finnairin mukaan se, että litiumpohjaiset varavirtalähteet luokitellaan vaarallisiksi esineksi, joiden niiden kuljetukselle ja käytölle on asetettu tiettyjä rajoituksia lentoviranomaisten toimesta.
Kyseessä ei siis ole mikään Finnairin asiakkaidensa kiusaksi keksimä oma sääntö. Vastaavat säännöt ovat yleistyneet myös mm. useissa Aasian maissa. Euroopassakin useat muutkin lentoyhtiöt ovat kieltäneet varavirtalähteiden käytön lennon aikana.
Lisäksi on hyvä muistaa, että varavirtalähteitä ei saa koskaan laittaa ruumaan menevään laukkuun, vaan ne pitää kuljettaa käsimatkatavaroissa. Todella isot, yli 160 wattitunnin varavirtalähteet on kielletty kokonaan lennoilla, eli niitä ei saa ottaa lainkaan mukaan.
